🎥 Décisifs dans des registres très différents : Malick Fofana et Dries Mertens ont régalé en Europa League

Les premiers résultats de la soirée sont tombés en Europa League. Dries Mertens et Malick Fofana ont notamment brillé.

Ils sont le passé et le futur des flancs chez les Diables Rouges. Mais avant cela, leur aventure se conjugue au présent en Europa League : Dries Mertens et Malick Fofana ont confirmé leur bonne forme ce soir.

Dries Mertens s'est illustré en délivrant une merveille de centre contre l'AZ de Maarten Maertens. Alors que le Gala était mené 1-0, Drieske a rendu fou son opposant direct avant de parfaitement servir Victor Osimhen dans le rectangle.

Een assist à la Dries Mertens! đŸ °ïžđŸ‡§đŸ‡Ș pic.twitter.com/LGq2bl5hSq — Play Sports (@playsports) November 28, 2024

L'assist ne lui sera finalement pas attribué, car l'UEFA a qualifié l'action de but contre son camp, donc amené par Osimhen. Le score n'a ensuite plus évolué (1-1). Mais on notera la titularisation de Michy Bathsuayi, enfin lancé dans un système à deux attaquants depuis la grave blessure de Mauro Icardi.

Fofana enchaîne

C'est dans un registre...à la Michy que Malick Fofana a inscrit son petit but de la soirée. D'ordinaire très percutant sur le flanc, la pépite de Lyon s'est mué en renard des surfaces pour prendre le dessus sur son défenseur et couper un centre de Saïd Benrahma.

Malick Fofana 💘 Europa League! 🇧đŸ‡Ș pic.twitter.com/mQGK0TGA3Q — Play Sports (@playsports) November 28, 2024

Déjà trois buts et un assist en cinq matchs d'Europa League pour le jeune Diable Rouge. Lyon s'est finalement imposé 1-4 à Qarabag. Georges Mikautadze a pour sa part inscrit un doublé, Clinton Mata est resté sur le banc.