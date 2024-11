Cette fois, Thibaut Courtois n'a pas pu sauver le Real Madrid, miné par un penalty manqué de Mbappé : "On ne doit pas chercher d'excuses"

Le portier du Real Madrid n'a pas vécu une soirée facile sur la pelouse d'Anfield. Thibaut Courtois reconnaissait la supériorité de Liverpool, et sait que les Merengues sont encore très loin de leurs standards habituels.

A l'image d'un Kylian Mbappé qui a totalement sombré, manquant un penalty et paraissant totalement perdu sur la pelouse, le Real Madrid n'en a pas mené large sur la pelouse de Liverpool, ce mercredi soir.

Les Merengues ont été logiquement défaits par les Reds, 2-0, malgré la balle d'égalisation manquée par l'attaquant français. Après la rencontre, au micro de Movistar +, Thibaut Courtois reconnaissait la supériorité de l'actuel leader de la Premier League.

"Liverpool est l'une des équipes les plus en forme en Europe, venir jouer à Anfield est très difficile. On a bien joué et bien défendu, surtout en première mi-temps, mais il a été difficile pour nous de créer du danger."

Le Real Madrid, un adversaire potentiel du Club de Bruges en barrages

Actuellement... 24e au classement, soit derrière le Club de Bruges, le Real Madrid affrontera trois adversaires plus qu'à sa portée pour terminer sa campagne. Il faudra impérativement s'imposer à trois reprises... avant, peut-être, de défier les Blauw & Zwart en barrages.

"On aurait pu égaliser avec le penalty, mais on l'a manqué et c'était encore plus difficile de revenir après le deuxième but. Les absences ? Ça ne doit pas être une excuse. On fait avec ceux qui sont là et on a perdu contre une équipe meilleure que nous. Ce sera compliqué de terminer parmi les huit premiers, il faudra battre l'Atalanta et faire de même contre Salzbourg et Brest lors des deux derniers matchs" a conclu Thibaut Courtois.