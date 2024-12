Une première expérience à l'étranger après avoir tout connu ou presque en Province de Liège : "Ca joue plus au foot ici"

Boris Lambert s'impose petit à petit à Willem II. Il évoque son nouveau quotidien.

A l'image de Gary Magnee, Boris Lambert fait partie des cadres qui ont quitté Eupen à la chute du club en D1B, après de longues années vécues au Kehrweg. Le natif de Han-sur-Lesse évolue désormais à Willem II, promu en Eredivisie et coaché par un certain Peter Maes.

"J'avais besoin d'un nouveau challenge, c'était le moment d'aller voir ce qui se passe ailleurs, dans un autre championnat. J'évolue ici dans un club familial, avec des belles infrastructures, avec des supporters fantastiques. Cela joue plus au foot ici en D1 néerlandaise, par rapport à la D1 belge, on va chercher les espaces dans le milieu" explique-t-il à Ma Tele.

Jamais très loin de la famille

Pour l'instant, l'équipe tient son rang, et Lambert aussi, il est de plus en plus souvent titulaire dans l'entrejeu. "On a bien débuté avant de connaître quelques défaites sur des scores assez serrés. Quand on remonte en D1, l'objectif reste le maintien" poursuit-il.

Après un parcours qui l'a conduit d'Eprave (Rochefort) à Eupen en passant par Virton et le Standard, il vit à 24 ans sa première expérience à l'étranger. Même si on ne peut pas vraiment parler de dépaysement total dans un club situé à trois kilomètres à vol d'oiseau de la frontière belge.

"Tout se passe bien, j'habite en Belgique, à 25 minutes d'ici. Je rentre à Liège, chez ma copine, une à deux fois par semaine. Mes parents viennent me voir à domicile, ma maman vient même parfois en déplacement. Je conserve un côté familial, c'est un bon mix" conclut Lambert.