Officiel : le successeur de Dante Brogno à Mons est connu

Mons se cherchait un nouvel entraîneur depuis le pas de côté de Dante Brogno. La direction n'a pas traîné.

A Mons, le RAEC est encore chamboulé par le départ de Dante Brogno, qui accompagne désormais son frère Toni face à son combat contre le cancer du foie.

Mais aussi froid que cela puisse être à écrire, le club devait aussi avancer et lui trouver un successeur. En tête de D1 ACFF, les Dragons ne peuvent pas se permettre de ralentir, pour assurer la promotion en D1B et la dédier à la famille Brogno.

La direction a annoncé cette après-midi que c'est Luigi Nasca qui allait reprendre l'équipe en main. Le Belgo-Italien de 52 ans connaît bien la compétition : Mons est allé le chercher du côté de Tournai.

Deux montées de suite avec les Tournaisiens

Nasca connaît également le RAEC comme sa poche. Il a rejoint le Tondreau en 2018, quand le club s'alignait encore en tant que Royal Albert Quevy-Mons, devenant ensuite le premier coach de la Renaissance Mons 44 en 2020. Laurent Demol et Dante Brogno lui ont ensuite succédé. Il retrouve aujourd'hui les Montois deux divisions plus haut.

"Meneur d'hommes, gagneur et méticuleux tactiquement, Luigi Nasca devra poursuivre le fantastique travail de Dante Brogno et viser la plus haute place possible dans ce championnat" commente Bernard Courcelles, le directeur général du RAEC, dans le communiqué officiel.