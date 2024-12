Les Buffalos se méfient des Canaris qui ont repris du poil de la bête : "Depuis que Mazzu est là..."

L'élimination en coupe face à l'Union ne devrait pas trop plomber le moral des Buffalos, qui semblent déjà concentrés sur leur prochain adversaire.

"Nous devons nous méfier, mais chez nous, nous devons aller chercher les trois points avec la confiance et le jeu montrés contre l'Union. Les doutes que nous avions avant le match de coupe se sont dissipés." Wouter Vrancken a ainsi directement donné le ton en conférence de presse, à la veille de la réception du STVV de Felice Mazzu.

"Mitrovic se prépare à jouer normalement. Seule la situation de Matisse Samoise est moins réjouissante. Lors d'une accélération, il a ressenti une gêne à l'ischio-jambier et l'échographie a confirmé qu'il sera absent pendant un certain temps. J'espère que ce ne sera pas trop long, mais une blessure musculaire avec un programme aussi chargé que le nôtre ne font jamais bon ménage", poursuit le coach Buffalo.

Programme chargé, moral au beau fixe

La force mentale du groupe semble intacte avant d'aborder une période très chargée de la saison : "Il y a eu des hauts et des bas tout au long de la saison, mais le groupe s'en est bien sorti à chaque fois. Avec un tel programme, il ne faut pas s'attarder trop longtemps sur un match et passer au suivant rapidement. J'ai senti dans le groupe que les joueurs eux-mêmes avaient le sentiment d'avoir fait un bon match à l'Union, y compris en termes d'occasions. Les choses s'améliorent donc sur le plan footballistique. Maintenant, il faut que la chance soit de notre côté un peu plus souvent."

Enfin, Vrancken est conscient que la tâche qui attend les siens face à STVV n'est pas évidente : "Le gazon artificiel joue certainement un grand rôle dans leur réputation à domicile, mais ils ont une bonne équipe dynamique. Depuis que Mazzu est là, l'équipe a certainement affiné sa façon de jouer. Ils ont beaucoup de qualités offensives."