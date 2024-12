Michel Preud'homme renonce aux Diables Rouges ?

Selon la RTBF, Michel Preud’homme aurait été contacté pour potentiellement entraîner la Belgique. Mais finalement, l'ancien Diable Rouge ne devrait pas accepter cette offre !

C'est du moins ce que rapporte le journaliste belge Sacha Tavolieri. L'entourage du natif de Ougrée aurait catégoriquement exclu toute possibilité qu'il accepte cette proposition.

Preud’homme vit actuellement à Ténérife. Son expérience en tant que coach du Standard de Liège, entre 2018 et 2020, est sa dernière apparition dans le football professionnel à ce jour.

L'approche de la RBFA envers un potentiel nouveau sélectionneur reste néanmoins une information intéressante. Cela confirme que l'Union belge est activement à la recherche d'un nouveau coach.

