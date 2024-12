Sven Kums brise le silence concernant son avenir à La Gantoise

Sven Kums est monté au jeu en Coupe d'Europe cette semaine avec Gand et espère progressivement retrouver le rythme après des blessures. En fin de saison, cependant, il devra prendre une décision.

Cette saison, Sven Kums a pris part à dix-neuf matchs jusqu'à présent, mais doit tout de même globalement se contenter d'entrées au jeu ou d'un rôle plus secondaire, même s'il porte bien sûr toujours le brassard de capitaine quand il débute.

De retour de blessure, il est rentré au jeu contre le FK TSC Backa Topola. "Nous savions ce que nous devions faire : prendre trois points et assurer la qualification. J'espère maintenant que nous pourrons gagner ce dernier match afin de terminer un peu plus haut", a réagi Kums après la victoire.

"Physiquement, tout va bien pour moi. Il y a beaucoup de matchs, donc je dois faire un peu attention. L'entraîneur gère cela très bien", a assuré Kums, qui vit donc très bien sa situation, assez logique pour ses 36 ans.

En mars 2024, son contrat a été prolongé pour la dernière fois, jusqu'en juin 2025. La question se pose donc progressivement : y aura-t-il une saison 2025-2026 de plus avec les Buffalos ?

"Non, il n'y a pas encore eu de discussions. Nous verrons au fur et à mesure que la saison avance ce que je ferai en fin de saison. Je n'y pense pas encore maintenant", a déclaré Kums de manière très claire. On doute toutefois qu'il continue encore...