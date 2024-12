Bientôt un coéquipier très surprenant pour Kevin De Bruyne et Jérémy Doku ?

Manchester City pourrait bien réaliser l'un des coups les plus étonnants de 2025. En effet, Paul Pogba est cité chez les Citizens.

Paul Pogba (31 ans), libre de s'engager où il le souhaite depuis la fin de sa suspension pour dopage et après que la Juventus ait rompu son contrat, se cherche un nouveau défi. Et si certains pensaient qu'il rebondirait dans un club plus modeste afin de se tester après une longue absence, ils pourraient en être pour leurs frais.

En effet, selon le média anglais The Independent, Pogba serait une piste sérieuse pour rien moins que Manchester City. Le champion d'Angleterre et d'Europe en titre est à la recherche de renforts au milieu de terrain, notamment suite à la grave blessure de Rodri qui ne rejouera pas cette saison.

Guardiola aurait toujours été fan de Paul Pogba, et serait donc prêt à tenter de relancer le champion du monde 2018 qui n'a pas joué depuis mai 2023. La suspension du Français ne prendra fin qu'en mars, ce qui lui laissera un peu de temps pour travailler sa forme.

The Independent précise cependant qu'un retour à Manchester n'enchanterait pas Paul Pogba, qui a évolué à Manchester United de 2016 à 2022 et n'en garde pas un souvenir impérissable. Pourrait-il se permettre de dire non à un tel club ? Cela reste à voir.

Paul Pogba devrait en tout cas faire connaître son choix dans les semaines ou mois à venir, comme il l'a récemment teasé sur les réseaux sociaux. S'il opte pour Manchester City, on serait curieux de voir son association avec Kevin De Bruyne dans l'entrejeu mancunien.