Dries Mertens amuse la galerie : "J'ai une femme, elle sera jalouse"

Dries Mertens a joué un rôle décisif dans la victoire 4-3 de Galatasaray contre Trabzonspor ce lundi. En dehors du terrain, l'attaquant belge a également amusé la galerie.

Galatasaray affrontait Trabzonspor ce lundi, et les supporters en ont vraiment eu pour leur argent. Après six minutes, Dries Mertens a ouvert le score pour les Stambouliotes, mais un peu plus de 15 minutes plus tard, Trabzonspor est revenu à égalité.

À la demi-heure, Akgun, qui avait auparavant offert une passe décisive à Mertens, a marqué le 2-1 sur une passe de... Mertens. Mais après la mi-temps, les choses ont soudainement mal tourné pour l'équipe locale.

Les visiteurs ont marqué deux fois dans les dix premières minutes de la seconde période, portant le score à 2-3. Après l'heure de jeu, Mertens a encore été d'une grande importance. Il a intelligemment provoqué un penalty, que son compatriote Michy Batshuayi a transformé.

À la 90e +8, Batshuayi semblait porter le score à 4-3, mais le but a finalement été accordé à Ali Şahin Yılmaz, qui touche le ballon en dernier. Une nouvelle victoire qui permet à Galatasaray de rester seul en tête en championnat de Turquie avec 6 points.

Mertens a également offert un moment amusant après le match. Il a été interviewé par la chaîne TV du Galatasaray, où l'intervieweur a commencé en exprimant son amour pour l'attaquant : "Tout d'abord, je tiens à dire que je vous aime beaucoup." Mertens a répondu avec un grand sourire : "J'ai une femme, elle va être jalouse."