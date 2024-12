Nouveau coach des attaquants en P1, Luigi Pieroni évoque sa nouvelle carrière d'entraîneur : "Devenir T1 n'est pas une obsession"

Nouvel entraîneur des attaquants de Ster-Francorchamps (P1 liégeoise), Luigi Pieroni se plaît dans sa nouvelle carrière de coach adjoint. Et pourquoi pas, un jour, devenir T1 ?

Cette semaine, Walfoot.be a eu l'occasion de s'entretenir avec Luigi Pieroni, ancien attaquant du Standard et de La Gantoise, en marge de la rencontre opposant les deux clubs, ce dimanche (lire la première partie de notre interview).

Depuis la fin de sa carrière professionnelle, en 2013, l'ex-buteur aujourd'hui âgé de 44 ans a passé ses examens d'entraineur et est désormais titulaire d'un diplôme UEFA A. Pieroni avait connu une première expérience au sein de l'académie des Rouches (où il avait aussi été formé en tant que joueur), en 2016, avant d'intégrer le staff de l'équipe première l'année suivante.

Ce qui prime, c'est d'être sur le terrain et transmettre mon expérience"

"J'ai vécu une très bonne expérience au Standard avec José Jeunechamps et Eric Deflandre, ainsi qu'à Casablanca avec Marc Wilmots. Mais c'était plus compliqué depuis que je suis revenu. J'ai récemment eu l'occasion d'entraîner les attaquants de Ster-Francorchamps, et ça me plaît. Ce qui prime, c'est d'être sur le terrain et transmettre mon expérience."

C'est donc autour des pelouses de P1 liégeoise que l'ancien Diable Rouge continue à faire ce qu'il aime : transmettre sa passion. Luigi Pieroni se sent bien dans ce rôle spécifique, mais pourrait-il, un jour, devenir T1 ?

"J'ai envie de devenir T1, mais ce n'est pas une obsession. Les choses se font par hasard, et si l'opportunité se présente un jour, je la saisirai. Je veux faire ce qui me passionne, et si c'est en étant adjoint, c'est déjà très bien. La passion pour le terrain, le vestiaire et l'adrénaline des matchs sont les mêmes. On ne se sépare jamais de ça, on vit toujours avec."