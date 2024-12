Un ancien recruteur se rappelle encore du jeune Eden Hazard : "Pour lui, l'argent n'a jamais été important"

Eden Hazard a pris sa retraite il y a un peu plus d'un an. Ceux qui ont croisé sa route en tant que footballeur professionnel n'oublient pas.

La Belgique du football n'oubliera sans doute pas Eden Hazard de sitôt. Le joueur a évidemment marqué l'histoire en figurant parmi les meilleurs joueurs du monde. En France, son passage reste lui aussi inoubliable. Eden Hazard a explosé au Lille OSC très jeune, avant de prendre progressivement une très grande dimension et de marquer les esprits à Chelsea.

François Vitali, directeur sportif de l'Hajduk Split, a connu Hazard à l'époque où il officiait comme recruteur à Lille. Pour RMC Sport, il raconte. "Il fait partie de l'histoire du Losc et de mon histoire. C'est probablement le plus gros joueur que le Losc ait pu avoir sur ces soixante dernieres années", explique-t-il notamment.

"On avait organisé le recrutement sur la région et on s'était dit qu'il fallait absolument aller en Belgique. Un recruteur sur place à l'époque me glisse 'ah tiens j'ai un bon joueur, il faut que tu viennes le ramener à Lille'."

"Pendant deux ans, Hazard vient régulièrement pour faire des stages et quand il a eu 14 ans j'ai rencontré la famille et je leur ai proposé de le faire venir pour qu'il puisse faire un essai d'un an", explique-t-il.

Il continue en expliquant que pour Eden, "l'argent n'a jamais été important". "C'était une relation de confiance entre le Losc et la famille. C'était une histoire d'amour !". "On ne pensait pas qu'Hazard allait devenir ce très grand joueur...", conclut alors Vitali.