"Ca m'a libéré offensivement" : une piste pour les Diables Rouges concernant Youri Tielemans ?

Youri Tielemans a encore été excellent contre Manchester City. Unai Emery arrive à parfaitement exploiter ses qualités.

La phase ne lui a officiellement rapporté ni but ni assist. Mais avec son pré-assist soyeux dans la profondeur, Youri Tielemans ne s'en est pas moins montré décisif sur l'ouverture du score d'Aston Villa. Sa prise de balle au milieu de terrain a fait passer le cuir d'Emiliano Martinez à une situation idéale dans le dos de la défense de City.

This is a superb goal. How this Man City team gets exposed in just two passes is crazy. Youri Tielemans’ passing is superb. Amadou Onana being back is actually a massive boost on the attacking front #avfc pic.twitter.com/NDiLqwuOge — Quentin Gesp (@quentin_gesp) December 22, 2024

"J'ai vu l'espace et j'ai demandé le ballon à Martinez. Il met parfaitement le ballon dans ma course, je dois juste contrôler, me retourner et faire la bonne passe. J'ai senti Stones arriver, mais il était un peu en retard. C'était un beau but dans un très bon match" déclare-t-il à La Dernière Heure.

Mieux utilisé à Aston Villa ?

Pep Guardiola l'a reconnu après la rencontre, Aston Villa a fait la différence au milieu de terrain. Il faut dire que Tielemans n'était pas seul. Amadou Onana a également été très actif, tout comme Boubacar Kamara.

"Oui, c'était amusant. Surtout avec Onana et Kamara derrière moi. Deux garçons qui savent tout nettoyer, ce qu'ils ont fait de manière fantastique. Cela m'a aussi libéré offensivement" confirme Tielemans.

Des automatismes, notamment avec Onana, qui pourraient être précieux pour les Diables Rouges. Avec un Kevin De Bruyne de plus en plus souvent indisponible, Tielemans pourrait assurer cette caution créativité. Il a déjà été essayé dans une position plus haute, mais cela n'a pour l'heure pas toujours été un franc succès.