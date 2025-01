"Ca doit être difficile à comprendre" : la réponse très sèche d'un Philippe Clément toujours plus sous pression

Les temps sont durs pour Philippe Clement chez les Rangers. Mais il s'est présenté toujours aussi déterminé en conférence de presse.

Avec un bilan d'un point sur six face à St. Mirren et Motherwell, quatorze unités de retard sur la première place du Celtic, Philippe Clement n'a pas passé les fêtes avec le sourire aux lèvres. Mais en conférence de presse, il a réaffirmé tout son engagement pour remettre l'équipe sur les bons rails.

"J'ai relevé le défi avec toute mon énergie. Je sais que la critique fait partie du jeu quand on n'obtient pas de résultats. Tout le monde dans le club connaît le plan pour revenir au premier plan. Nous sommes sur la bonne voie, avec de jeunes talents" a-t-il déclaré.

La réponse n'a toutefois pas entièrement convaincu les journalistes présents. Il lui a alors été demandé s'il abordait encore la situation avec la même passion qu'à son arrivée : "Même avec plus de passion qu’à mes débuts" a répondu Clément. "Quand je suis arrivé, je ne connaissais pas les supporters, le staff, les joueurs... Là, je vois ce que tout le monde fait ici pour revenir au niveau que nous voulons atteindre".

Toujours plus contesté

Mais les questions posées étaient de plus en plus ardues. Un autre journaliste a reproché à notre compatriote de faire trop souvent faire tourner l'équipe sur les conseils de son staff médical. "Je ne suis certainement pas tout ce qu'ils me disent. Parfois, je pousse les joueurs au-delà de leurs limites, mais c'est un risque" a-t-il rétorqué.

L'ancien entraîneur du Club de Bruges n'a toutefois pas caché sa lassitude face à de telles insinuations : "C'est aussi ma responsabilité s'ils se blessent. Je ne suis pas vraiment surpris qu'il y ait des commentaires à ce sujet, ça doit être difficile à comprendre si vous n'avez jamais joué à ce niveau. C'est très simple : pouvez-vous citer un joueur qui a joué tous les matches cette saison ? Il n'existe pas". Ambiance ambiance à Glasgow...