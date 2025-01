Un problème pour Leandro Trossard ? Arsenal viserait la sensation de l'Euro 2024 pour le concurrencer !

Alors que Bukayo Saka devrait être absent pendant une longue période en raison de sa blessure aux ischio-jambiers, Arsenal voudrait renforcer sa ligne offensive avec Nico Williams, sensation de l'Euro 2024. Une mauvaise nouvelle en perspective pour Leandro Trossard.

Aux prises avec Liverpool dans la course au titre, Arsenal a vécu un sérieux revers avant de refermer 2024. Bukayo Saka s'est blessé aux ischios-jambiers et manquera les deux prochains mois de compétition.

Un mal pour un bien, se disait Leandro Trossard, dont le temps de jeu a été réduit en raison de la forte concurrence sur les ailes des Gunners. Bukayo Saka peut jouer des deux côtés, Gabriel Martinelli tient bien la route à gauche, et le jeune Ethan Nwaneri reçoit de plus en plus d'opportunités. Malgré sa polyvalence, Trossard monte de plus en plus au jeu, et commence de moins en moins.

Leandro Trossard pourrait voir arriver la concurrence de Nico Williams à Arsenal

Titulaire et passeur décisif lors de la victoire 1-0 contre Ipswich le 27 décembre, puis monté au jeu à treize minutes du terme lors de la victoire à Brentford le 1er janvier, Leandro Trossard pourrait cependant voir ses opportunités se réduire encore d'ici à la fin de saison.

En effet, plusieurs médias anglais ainsi que GOAL, en Espagne, affirment qu'Arsenal serait prêt à payer la clause libératoire de 58 millions d'euros de Nico Williams, sensation de l'Euro 2024 avec l'Espagne.

L'ailier de l'Athletic Bilbao a longtemps été pisté par le Barça, qui n'a jamais eu les ressources nécessaires pour le recruter. Le joueur de 22 ans pourrait donc venir renforcer le secteur offensif des Gunners, et devenir un nouveau concurrent de haute voltige pour le Diable Rouge.