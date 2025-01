Jan-Carlo Simic violement critiqué : "Il a coûté trois millions d'euros et n'est même pas meilleur que Zanka"

Malgré les erreurs fréquentes de Zanka, la défense d'Anderlecht est, avec celle de l'Union, la meilleure du championnat. Pourtant, Hein Vanhaezebrouck se montre très critique envers Jan-Carlo Simic, qui a pourtant plutôt bien tenu la route.

Au Sporting d'Anderlecht, il a fallu composer le secteur défensif sans Jan Vertonghen, blessé depuis la fin de la deuxième journée de championnat et victime d'une nouvelle entorse, cette semaine.

Ce sont donc deux recrues estivales, Zanka et Jan-Carlo Simic, qui ont constitué la défense centrale des Mauves durant le premier tour. Et Anderlecht est, avec l'Union, l'équipe qui a encaissé le moins de buts dans notre championnat (18 en 20 matchs).

Il y a, pourtant, de nombreuses critiques, qui concernent principalement Zanka. Auteur d'une nouvelle erreur contre Dender avant la trêve, le Danois a été sifflé par le Lotto Park et a réagit. Son départ, cet hiver, semble assez certain, d'autant qu'un club s'est déjà renseigné sur lui.

Hein Vanhaezebrouck n'est pas convaincu par les performances de Jan-Carlo Simic

Mais Jan-Carlo Simic n'est pas non plus tout blanc, selon Hein Vanhaezebrouck. Dans un entretien accordé au Nieuwsblad, l'ancien entraîneur de La Gantoise et d'Anderlecht, devenu analyste, s'en est pris assez sévèrement au Serbe de 19 ans.

"On parle beaucoup de Zanka, mais il est arrivé gratuitement. Simic a coûté trois millions d'euros et honnêtement, il ne fait pas beaucoup mieux. Récemment, il a donné une interview en Italie dans laquelle il disait être l'homme de la situation. Mon Dieu ! Il est ici depuis six mois et ne fait aucun progrès. Littéralement d'ailleurs, puisqu'il revient toujours en arrière avec le ballon." Un constat très dur pour un défenseur déjà surveillé à l'échelle européenne, qui dispute sa première saison à ce niveau.