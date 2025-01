Le décès tragique de Junior Malanda, l'un des plus grands talents de la génération dorée des Diables, c'était il y a dix ans... déjà

Alors qu'il n'était pas le conducteur du véhicule, Junior Malanda a tragiquement perdu la vie, il y a dix ans, dans un accident de la route. Il était l'un des grands talents de la génération dorée des Diables.

Il y a dix ans, jour pour jour en ce 10 janvier 2025, Junior Malanda, alors âgé de vingt ans, perdait tragiquement la vie dans un accident de la route. Son ami et conducteur, Anthony d'Alberto, défenseur de l'équipe espoir d'Anderlecht, perdit le contrôle de sa Volkswagen à 120km/h sur une route limitée à 80km/h.

Grand espoir du football belge, passé par les centres de formation du RSCA et de Lille, mais aussi, brièvement, par le RWDM, il s'était révélé au grand public lors de la saison 2012-2013, sous les couleurs de Zulte-Waregem.

Vice-champion de Belgique avec l'Essevee, avec deux longueurs de retard sur le Sporting d'Anderlecht au terme d'une course au titre qui s'était jouée jusqu'au dernier match, Junior Malanda, alors milieu défensif, venait de réaliser une saison lui permettant de devenir international U21, mais surtout de se mettre dans les têtes des dirigeants de certains cadors européens.

Au sein d'une équipe dans laquelle évoluait un certain Thorgan Hazard, mais aussi Mbaye Leye, le regretté Franck Berrier, Davy De Fauw ou encore Sammy Bossut, Junior Malanda, alors acheté par Wolfsburg pendant l'été contre quatre millions d'euros, avait été prêté durant la première partie de la saison suivante au stade arc-en-ciel, ce qui lui avait permis de disputer un tour préliminaire de Ligue des Champions contre le PSV, puis la phase de groupes de l'Europa League avec Zulte.

Très grand talent du football belge, né à Bruxelles, il avait ensuite fait ses preuves en Bundesliga, grattant neuf titularisations et une quinzaine de montées au jeu aux côtés de Kevin De Bruyne, Ivan Perisic, Luiz Gustavo et Ivica Olic. En 2014-2015, Wolfsburg termine vice-champion d'Allemagne derrière le Bayern Munich au terme d'une saison exceptionnelle et est éliminé en quart de finale de l'Europa League.

Encore titulaire face à Cologne le 20 décembre 2014, au beau milieu de cette saison historique du VFL, Junior Malanda est donc décédé deux semaines plus tard, tragiquement. Une décennie après, le monde du football belge se souvient encore parfaitement bien d'un garçon pétri de talent, mais aussi et surtout d'une incroyable simplicité.