Cela n'aura pas tardé : la réaction de Domenico Tedesco après son éviction des Diables Rouges

La Fédération belge de football a mis fin à sa collaboration avec Domenico Tedesco. Notre désormais ex-sélectionneur a réagi officiellement.

Le comité sportif a mené une évaluation approfondie de l'entraîneur national Domenico Tedesco. Aujourd'hui, la décision a été prise de licencier l'entraîneur allemand. Le Conseil d'administration a donné son approbation.

Tedesco était en poste chez les Diables Rouges depuis février 2023. "Avec une équipe rajeunie, il a mené une forte campagne de qualification pour l'Euro. Cependant, lors de cet Euro, les Diables Rouges n'ont pas performé comme espéré, tout comme lors de la campagne de la Ligue des Nations qui a suivi", écrit la fédération.

Toute le staff technique, composé d'Andreas Hinkel, Max Urwantschky, Vladimir Cepzanovic, Umberto Tedesco et Luke Benstead, prend également la porte.

Tedesco déçu mais fier

"Domenico a pris un excellent départ et a prouvé qu'après la génération de départ, de belles choses restaient possibles", déclare Peter Willems, PDG de l'Union belge. "Il a intégré plusieurs jeunes joueurs dans l'équipe, sur laquelle son successeur pourra continuer à construire. Nous le remercions, ainsi que son équipe, pour la collaboration agréable, le travail acharné et l'engagement, et leur souhaitons tout le meilleur pour l'avenir".

Domenico Tedesco a lui aussi réagi : "J'ai toujours été un fier entraîneur des Diables Rouges, nous avons accompli d'excellentes choses ensemble. Malheureusement, une belle histoire touche maintenant à sa fin".

"Je suis totalement convaincu que l'équipe gagnera contre l'Ukraine et se qualifiera sans problème pour la Coupe du Monde. Cette équipe en est encore à ses débuts et connaîtra encore de grands succès dans les années à venir. Je souhaite aux joueurs, aux formidables employés de la fédération et aux supporters tout le meilleur du fond du cœur" conclut-il. Après la longue attente de l'annonce du départ de Tedesco, reste désormais à savoir combien de temps prendra la fédération pour annoncer son successeur.