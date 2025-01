🎥 "Saison de m**** " : humilié par le Bayern de Vincent Kompany, un international pousse un gros coup de gueule !

Interrogé au micro d'ESPN après la défaite 5-0 subie en Bavière face au Bayern de Vincent Kompany, Andrej Kramaric s'est laissé aller à une interview explosive. L'international croate en avait très gros sur le coeur et a vidé son sac : "Je n'ai même pas envie de parler du match, car pour moi il était clair que cela allait arriver. C'est l'image de toute la saison... cette saison de m****," a fulminé le joueur de 33 ans.

"Je vais être honnête. Et je reste encore soft car si je dis la vérité et certaines choses qui me préoccupent au sujet du club, je vais probablement recevoir la plus grande punition de l'histoire de la Bundesliga", poursuit celui qui avait affronté les Diables Rouges lors de la dernière Coupe du Monde.

Hoffenheim a subi un grand remaniement au sein de sa direction cet été, ce qui a notamment entraîné le licenciement du directeur général Alexander Rosen qui était au club depuis très longtemps.

"Nous investissons tellement d'argent pour rien. Il y a un danger que nous soyons relégués avec une équipe de bons joueurs, mais évidemment rien ne fonctionne. C'est la première fois de ma carrière de footballeur que je ressens cela. Si personne ne va changer cela, j'essaierai de le changer", ponctue Kramaric.

Pour la petite histoire, le remplaçant d'Alexander Rosen, Andreas Schicker (arrivé du Sturm Graz en Autriche) a renvoyé le coach principal Pellegrino Matarazzo en novembre, et fait appel à Christian Ilzer (issu du... Sturm Graz) pour le remplacer. Mais jusqu'à présent, il n'a pas réussi à redresser la situation.

