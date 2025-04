Le football est en deuil : un grand monsieur du Real Madrid et de l'Ajax Amsterdam nous a quittés

On a appris hier soir le décès de Leo Beenhakker à l'âge de 82 ans. L'entraîneur néerlanadais avait pas mal bourlingué durant sa carrière.

Le Real Madrid et l'Ajax Amsterdam ont été parmi les premiers à confirmer la nouvelle : Leo Beenhakker (en photo avec...Jelle Van Damme) s'en est allé, riche d'un palmarès bien fourni et d'une reconnaissance dans le milieu du football qui le suivra à jamais.

Après une carrière de joueur relativement modeste, Beenhakker est devenu un entraîneur à succès, avec notamment deux passages sur le banc de l'Ajax Amsterdam, deux au Real Madrid et également deux à la tête de la sélection néerlandaise.

Au Real, il peut se targuer d'avoir remporté six trophées en quatre saisons, dont trois fois de suite le championnat espagnol entre 1987 et 1989.

La patatgeneratie

"Beenhakker a également marqué de son empreinte son passage à l'Ajax avec deux titres, tout comme avec Feyenoord : "Ce fut sans conteste l’un des entraîneurs néerlandais les plus hauts en couleur et les plus efficaces", écrit l'Ajax pour lui rendre hommage.

Egalement reconu aux quatre coins du monde pour ses expériences en Arabie Saoudite, en Turquie, au Mexique, en Pologne et même à Trinité-et-Tobago, Beenhakker avait marqué les esprits en démocratisant le terme de 'patatgeneratie" (génération fast-food) en déplorant le fait que les joueurs à sa disposition soient pétris de talent mais manquent de volonté. Malgré son exigence, Leo Beenhakker était aimé de tous et laissera un grand vide là où il est passé.