Aucun doute sur le champion : Olivier Deschacht dresse son onze type des Champions Play-Offs... avec 6 joueurs de la même équipe !

Olivier Deschacht voit le Club de Bruges relancer la course au titre en s'imposant contre Genk, dimanche. L'ancien défenseur d'Anderlecht a dressé son onze type des Champions Play-Offs, dans lequel figurent six Blauw & Zwart.

En Champions Play-Offs, la différence est faite après deux journées seulement. Genk, Bruges et l'Union se battront pour le titre, Anderlecht, l'Antwerp et La Gantoise pour le reste.

Ce week-end de troisième journée pourrait déjà être crucial, puisque Genk, qui compte quatre points d'avance sur son poursuivant brugeois, se rendra au Jan Breydel et pourrait frapper un très grand coup en cas de succès.

Ce n'est toutefois pas le pronostic d'Olivier Deschacht. Interrogé par le Nieuwsblad, l'ancien défenseur d'Anderlecht a dressé son équipe-type des Champions Play-Offs. Il y a placé quelques joueurs convalescents, mais surtout, six Blauw & Zwart.

Quatre dans le compartiment défensif, déjà, en comptant Simon Mignolet, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele et Joaquin Seys. C'est Matte Smets, de Genk, qui occupe la dernière place de sa ligne arrière.

Au milieu de terrain, il a placé... Leander Dendoncker, en qui "il garde toute sa confiance", aux côtés de Byan Heynen et Hans Vanaken. Son trio d'attaque est composé de Thorgan Hazard, lui aussi de retour de blessure, Christos Tzolis et Tolu Arokodare. Deschacht voit Bruges champion... et Bruges vainqueur contre Genk, dimanche.