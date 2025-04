"Invité mystère" : le Club de Bruges réserve une surprise de taille à ses supporters pour le choc contre Genk !

Le Club de Bruges affronte le KRC Genk ce dimanche dans un match décisif de Champions Play-off : une victoire leur permettrait de reprendre le contrôle total de leur destin.

Si les Limbourgeois s'imposent au Jan Breydel, l'écart entre les deux clubs s'élèvera à sept points. Pour motiver les supporters, un ancien joueur sera invité en tribune pour le match.

Lors du précédent match à domicile contre Anderlecht, c'était Clinton Mata qui avait été honoré. Le Club de Bruges a déjà donné deux indices concernant l'ancien joueur attendu ce week-end, et tout semble indiquer qu'il s'agira de Noa Lang.

Le premier indice était le chiffre sept écrit en chiffres romains. Le second indice évoquait l'Arche de Noé. Dans les réactions au post sur X, les fans ont clairement manifesté leur enthousiasme à l'idée de son retour.

On peut notamment lire : "Noa, bienvenue à la maison mon fils." et "Le joueur idéal à inviter pour un match si important".

