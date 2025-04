Ancien adjoint des Diables et aujourd'hui directeur sportif en Irak, il ne regrette absolument pas la Belgique : "J'adore ma nouvelle vie"

En Belgique, Vital Borkelmans ne se sentait pas considéré à sa juste valeur. Désormais directeur sportif en Irak, l'ancien adjoint de Marc Wilmots chez les Diables adore sa nouvelle vie, et souhaite la prolonger.

Entraîneur adjoint des Diables Rouges entre 2012 et 2016 sous la houlette de Marc Wilmots, Vital Borkelmans est aujourd'hui le directeur sportif d'Al-Zawraa, en Irak. Un choix qui pourrait surprendre, mais le natif de Maaseik, dans le Limbourg, ne regrette absolument pas sa décision.

"Je m'occupe de beaucoup de choses au club. Ici, je suis en train d'analyser le travail des jeunes, mais je vais aussi sur le terrain d'entraînement pour aider lors des séances", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec nos confrères du Belang van Limburg.

"Je suis également impliqué avec l'équipe première. On me demande mon avis sur tout et n'importe quoi, ce sentiment de reconnaissance m'a beaucoup manqué en Belgique, ces dernières années."

En Irak, Vital Borkelmans a retrouvé le plaisir

Passé par la Jordanie entre 2018 et 2021, Vital Borkelmans aime les aventures exotiques. Son contrat en Irak expirera en été, mais il aimerait le prolonger.

"Si tout se passe bien, il est possible que mon contrat soit prolongé de deux ans. Pour le moment, j'en suis convaincu. Je découvre un monde complètement différent ici, mais ce côté aventureux m'a toujours attiré. Dans la vie, il faut parfois oser et je veux relever ce défi à deux mains."