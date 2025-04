"Il y a trois étapes en Europe Play-Offs, celle-ci est très importante" : Rik de Mil préface le déplacement de Charleroi à Westerlo

Après sa victoire face au Standard, Charleroi est co-leader des Europe Play-Offs, avec Malines. Les Zèbres pourraient frapper un grand coup en cas de succès à Westerlo, vendredi soir.

Le Sporting Charleroi est revigoré. Après avoir partagé à Louvain lors de la première journée des Europe Play-Offs, les Zèbres se sont imposés face au Standard le week-end dernier et peuvent désormais se déplacer à Westerlo en pleine confiance.

"Oui, elle a fait du bien à l'équipe. C'était un match très important. D'un autre côté, on reste calme car on doit jouer dix matchs et c'était seulement le deuxième. C'est à nous de montrer qu'on est encore plus consistant que pendant la saison", a commenté Rik de Mil en conférence de presse, ce jeudi.

"C'est encore différent quand tu veux gagner quelque chose. C'est encore plus important d'être constant et de garder les pieds sur terre. La mentalité dans le groupe est très bonne, on doit continuer sans que l'euphorie devienne trop grande."

Rik de Mil peut s'inspirer du déplacement en phase classique

En phase classique, les Carolos ont gagné leurs deux rencontres face aux Campinois, mais Rik de Mil sait que cela ne veut pas dire grand-chose. Il peut, par contre, s'inspirer du déplacement au Kuipje lors duquel ses troupes avaient souffert mais s'étaient imposées 1-3.

"Ce n'est pas parce qu'on a fait 6/6 contre Westerlo qu'on va le refaire. On avait seulement pris 1/6 contre le Standard et on a gagné, par exemple. Westerlo est une équipe qui joue très bien, qui veut jouer au football. Ils ont plus eu le ballon que nous ici, c'est rare. C'est quelque chose qu'on devra regarder, car cette équipe joue bien et est difficile à presser."

"C'est aussi une équipe qui prend beaucoup de risques dans son jeu. Il y aura donc des moments, que ce soit dans les transitions ou dans le jeu, où il y aura des opportunités pour faire mal. On avait réussi à être efficace là-bas en deuxième mi-temps et c'est primordial pour gagner en Campine."

Les Europe Play-Offs entrent déjà dans une phase cruciale

Co-leader avec Malines, Charleroi pourrait frapper un grand coup en cas de victoire, car les Zèbres prendraient six points d'avance sur Westerlo et potentiellement sur d'autres équipes. Les Play-Offs 2 sont déjà entrés dans une phase cruciale.

"Il y a trois étapes dans les Europe Play-Offs. La première c'est bien commencer, parce que si ce n'est pas le cas, ça devient compliqué mentalement. Deuxièmement, il faut éliminer certaines équipes en prenant ses distances. On est dans une phase où tout le monde est encore là avec quelques équipes qui ont plus de mal mentalement et qui pourraient être distancées."

"La dernière étape, si tu es encore là, c'est de jouer des finales et ceux qui les gagnent ont les chances de remporter les Europe Play-Offs. On est dans l'étape 2, elle est très importante", a conclu Rik de Mil.