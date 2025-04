Cinq ans déjà après son départ d'Anderlecht, Alexis Saelemaekers fait le point : "Je suis devenu un autre joueur de football"

En Italie depuis maintenant cinq ans, Alexis Saelemaekers a beaucoup progressé depuis son départ d'Anderlecht. Le Diable Rouge est devenu "un autre homme" en Série A.

En janvier 2020, il y a plus de cinq ans déjà, Alexis Saelemaekers était prêté par Anderlecht à l'AC Milan avant d'être acheté par les Rossoneri quelques mois plus tard. Depuis, le Diable Rouge appartient toujours à l'AC, mais il a un petit peu voyagé.

La saison dernière, il a été prêté à Bologne, où il a pu connaître une première saison complète en Série A, avec plus de 30 matchs au compteur. Revenu pendant l'été, il a été prêté une seconde fois, à l'AS Rome, durant le dernier mercato estival.

Alexis Saelemaekers, un "nouveau joueur de foot" depuis son arrivée en Italie

Dans la capitale italienne, Saelemaekers n'est pas un titulaire indiscutable mais il compte 18 matchs joués en championnat et 7 en Europa League, pour un pourcentage total de temps de jeu d'environ 40 %. Le joueur de 25 ans a beaucoup progressé depuis son départ d'Anderlecht et a parlé de son processus dans un entretien accordé à RTL Sports.

"L'Italie m'a apporté beaucoup. Quand je suis arrivé, j'étais encore un enfant au niveau de la maturité footballistique. J'ai beaucoup appris, c'est un football très fermé, très tactique et chaque erreur se paie cash. J'ai essayé de travailler beaucoup, j'ai beaucoup écouté. J'ai eu de nombreux très bons coachs, comme Stefano Pioli, Thiago Motta, un petit peu Daniele De Rossi et maintenant Claudio Ranieri."

On devient un nouveau joueur de football"

"Ce sont des très grands noms dans le monde du football, qui m'ont beaucoup apporté au niveau de ma personne autant en dehors du football que sur le terrain. On devient un nouveau joueur de foot, si je peux dire. Je suis très content d'avoir fait ce pas, je pense que c'était une bonne décision pour moi et je me sens vraiment bien ici en Italie", a déclaré un Saelemaekers qui reviendra donc à Milan pendant l'été. Dans le but, cette fois, de s'y imposer.