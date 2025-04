Tout le monde n'est pas Maarten Martens : un entraîneur belge proche de se faire virer aux Pays-Bas !

Si Maarten Martens fait sensation avec l'AZ, tous les entraîneurs belges n'ont pas la cote aux Pays-Bas. Peter Maes est proche de perdre son poste, à Willem II.

Cette saison, l'AZ Alkmaar de Maarten Martens est une bonne surprise en Eredivisie. Avec un jeu chatoyant, le club est sixième du championnat néerlandais et a atteint les 1/8es de finale de l'Europa League, avant de perdre contre Tottenham.

Martens n'est évidemment pas le seul entraîneur belge en place aux Pays-Bas. Avec le NAC Breda, Carl Hoefkens est actuellement 15e, six points devant la zone de relégation. L'éviter est l'objectif clair du club.

Si les choses se passent donc plutôt bien pour ces deux hommes, Peter Maes ne peut pas en dire autant à Willem II. Ce sont eux, les 16es qui comptent six points de retard sur le NAC Breda d'Hoefkens. Willem II est donc, pour le moment, barragiste.

Peter Maes va-t-il perdre son poste aux Pays-Bas ?

Une position insuffisante. Le club néerlandais a perdu ses six derniers matchs et reste sur un famélique bilan de... 2/33 depuis le Nouvel An. Les fans, de plus en plus clairement, demandent le départ de Peter Maes.

Het Laatste Nieuws rapporte que cinq banderoles ont été accrochées devant le stade dans la nuit de mardi à mercredi. Toutes avec des messages clairs. "Les joueurs ridiculisent le club, Maes est désormais le bouc émissaire", peut-on lire sur une banderole. "Maes OUT", était clairement écrit sur une autre.

Pour le moment, l'entraîneur belge garderait la confiance du club, malgré les réactions des supporters. Mais pour combien de temps ?