🎥 Un sélectionneur belge adoré en Afrique se livre sur l'affaire Brys - Eto'o : "C'est un grand homme du football, tu ne peux pas dire ça devant les caméras"

Globe-trotteur belge ayant connu une douzaine de sélections à travers le Monde, dont une bonne partie en Afrique, Tom Saintfiet s'est exprimé sur la longue saga camerounaise entre Marc Brys et Samuel Eto'o. Son avis est assez tranché.

En avril 2024, Marc Brys était nommé sélectionneur du Cameroun par le ministère des Sports, contre l'avis de la fédération camerounaise de football et de son président, Samuel Eto'o.

Depuis, les épisodes aussi lunaires les uns que les autres se sont enchaînés : la rencontre glaciale entre Brys et Eto'o, le sélectionneur belge qui reprend de volée l'ancien attaquant sur son parcours d'entraîneur, Eto'o qui interdit l'adjoint Joachim Mununga, les joueurs qui font une vidéo demandant de le réintégrer,...

Malgré son bon bilan de six victoires et quatre partages en dix matchs de qualification pour la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, Marc Brys n'a jamais pu travailler sereinement au sein de la sélection africaine.

Le globe-trotteur belge Tom Saintfiet n'est pas vraiment d'accord avec Marc Brys

S'il y a bien un entraîneur belge qui les connaît, les sélections africaines, c'est Tom Saintfiet. Le natif de Mol, dans le Limbourg, a coaché une douzaine de sélections à travers le Monde, dont une bonne partie en Afrique. Il a notamment dirigé la Gambie pendant six ans, qualifiant le pays pour sa première Coupe d'Afrique... et les quarts de finale.

Invité sur le plateau de Tof Sport, en compagne des journalistes de Walfoot Florent Malice et Loïc Woos, et Bruno Govers, qui a connu une longue carrière chez Sport/Foot Magazine et qui officie désormais comme vice-président de Sportpress, Saintfiet s'est exprimé sur l'épisode entre Brys et Eto'o. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne donne pas entière raison à l'entraîneur belge.

"Quand le gouvernement et la fédération n'agréent pas, il y a un problème. Et malgré les égos, comme entraîneur, tu dois toujours respecter ton président. Sa discussion qu'on a vue à la télévision, ce n'est pas possible."

Tu ne peux pas demander à Samuel Eto'o devant les caméras ce qu'il a fait comme entraîneur"

"Tu ne peux pas demander à Samuel Eto'o devant les caméras ce qu'il a fait comme entraîneur, c'est fou. Il est le président de la fédération, tu dois le respecter, c'est ton chef. C'est un grand homme du football, respecté par la majorité du peuple au Cameroun, qui l'aime."

"Je respecte mon président dans chaque fédération. J'ai eu des conflits, des problèmes, mais il y a toujours du respect. En interne, il peut y avoir des discussions, il ne faut pas toujours agréer à tout, mais quand il y a la télévision et des vidéos, il faut être intelligent et ne pas réagir comme ça", a conclu l'actuel sélectionneur du Mali, qui disputera la CAN en fin d'année et qui tente de remonter un déficit de trois points sur les Comores subi avant son arrivée pour participer à la prochaine Coupe du Monde.