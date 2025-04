Quand le chat n'est plus là, les souris dansent à nouveau : décision forte de Saint-Trond concernant Didier Lamkel Zé !

C'est une journée chargée à Saint-Trond. Le club a dit au revoir à Felice Mazzu et est à la recherche d'un nouvel entraîneur. De plus, les Trudonnaires ont décidé d'offrir une nouvelle chance à Didier Lamkel Zé, qui a réintégré le groupe.

La nouvelle du jour en Jupiler Pro League est sans aucun doute la fin de la collaboration entre Felice Mazzù et Saint-Trond. Après la défaite 0-3 contre Courtrai, il était clair que l'aventure ne pouvait plus continuer.

Une réunion de crise a eu lieu et finalement, Felice Mazzu et la direction ont décidé de se séparer. Les pensionnaires du Stayen souhaitent maintenant nommer un nouvel entraîneur le plus rapidement possible avant les quatre derniers matchs de la saison.

La direction de Saint-Trond offre une nouvelle chance à Didier Lamkel Zé

Le licenciement de Mazzu a également des conséquences sur l'effectif de STVV. En effet, la direction du club a décidé d'offrir une nouvelle chance à Didier Lamkel Zé, qui a réintégré le groupe.

Jeudi après-midi, il s'est entraîné pour la première fois avec l'équipe. L'ailier a immédiatement posté une vidéo dans sa story Instagram depuis le vestiaire du club, en portant l'équipement. C'est aussi le cas de Zineddine Belaïd, qui avait aussi été écarté par Mazzù.

Il semble que Lamkel Zé sera déjà de retour sur le terrain ce week-end contre le Cercle de Bruges après ses nouvelles frasques. Le tout alors que son aventure à Saint-Trond semblait déjà terminée il y a peu. Un gros retournement de situation, mais la direction trudonnaire ne veut pas se priver de sa qualité individuelle dans un moment si difficile.