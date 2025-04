Crise à Saint-Trond : le vestiaire au bord de l'explosion, Losada appelé à la rescousse ?

Dimanche soir, les premières informations faisaient état d'une réunion de crise à Saint-Trond concernant le poste de Felice Mazzu. Mardi, après ces discussions, le calme semblait revenir et Mazzu devait finalement rester. Mais jeudi, le club entamait déjà des négociations avec d'autres entraîneurs.

Pour être clair : oui, Saint-Trond a bien cherché un nouvel entraîneur cette semaine, mais au moment d’écrire ces lignes, il n’en a toujours pas trouvé. Et c’est une conclusion particulièrement gênante pour un club dans la situation des Limbourgeois. Felice Mazzu a été remercié, et le club tente encore de parvenir à un accord avec Hernan Losada. Mais que pourrait-il vraiment changer en seulement quatre matchs ?

Personne ne veut se brûler les doigts

Plusieurs entraîneurs, et pas des moindres ont décliné l’offre, ne voulant pas prendre le risque d’une relégation avec le STVV. Wouter Vrancken, Bernd Hollerbach et Jonas De Roeck ont tous dit non, conscients que même s’il ne reste que quatre matchs, une descente reste une tache difficile à effacer sur un CV. Et personne n’a voulu prendre ce risque.

Saint-Trond s’est donc tourné vers Losada, mais après son expérience à Deinze, l’Argentin se montre prudent. Et on le comprend. Il veut des garanties, et jusqu’à présent, aucun accord n’a pu être trouvé. Losada n’est pas non plus particulièrement emballé à l’idée de plonger la tête la première dans une situation aussi incertaine. Ce n’est pas un coach de crise, c’est un bâtisseur, quelqu’un qui travaille dans la durée.

Il faut dire que le STVV a multiplié les choix discutables ces derniers mois. Leur mercato hivernal, par exemple leur a déjà coûté cher. Leur meilleur buteur, Adriano Bertaccini, semble moins épanoui depuis l’arrivée de Didier Lamkel Zé.

Et cela, c’est aussi la faute de Mazzu, qui a donné en deux semaines plus d’importance au Camerounais qu’à celui qui avait porté l’équipe à bouts de bras avec ses buts depuis le début de saison. La gestion de son groupe fait partie des reproches que lui adresse la direction.

Pas de soleil, ni sucettes, ni arcs-en-ciel

Et maintenant, que faire ? Si Saint-Trond ne trouve pas de successeur, deux options s’offrent à lui : convaincre Losada avec la garantie qu’il reste en poste la saison prochaine, peu importe le résultat… ou désigner un intérimaire pour terminer la saison.

On imagine bien que l’ambiance à Stayen est loin d’être à la fête. Pas de « sunshine, lollipops and rainbows » en vue. Dans ces conditions, comment aborder les quatre derniers matchs cruciaux avec le bon état d’esprit ? Ce qui se passe en dehors du terrain finit toujours par rejaillir sur le terrain. Tous les joueurs ayant connu une telle situation vous le diront…