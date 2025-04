Mondial 2030 : un format inédit pour fêter les 100 ans de la compétition ?

La CONMEBOL rêve en grand pour 2030 : un Mondial à 64 équipes sur trois continents. Le projet ambitieux du centenaire prévoit une célébration sans précédent, avec des matches simultanés en Amérique du Sud, en Afrique et en Europe.

L'idée audacieuse d'une Coupe du Monde réunissant 64 nations fait son chemin. Alejandro Dominguez, président de la CONMEBOL a dévoilé un projet ambitieux : célébrer les 100 ans de la compétition en organisant des matches sur trois continents simultanément. "Ce sera une commémoration sans précédent." a-t-il affirmé lors d'une assemblée tenue jeudi.

"Alejandro Domínguez"



Porque solicitó a la FIFA que para el Mundial 2030 se amplíen los cupos a 64 Selecciones. Quiere que juegue hasta San Marino el pelotudo, qué mierda proponía el paraguayo fanático de Tarzán y Chita hijo de re mil puta.

pic.twitter.com/AnLZfhAcIk — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) April 10, 2025

La FIFA aurait même entamé des études de faisabilité, selon les déclarations récentes de Gianni Infantino. Une approche progressive se dessine donc : après l'élargissement à 48 pays en 2026, le saut à 64 participants pourrait se concrétiser pour l'édition anniversaire de 2030.

Cette proposition révolutionnaire ne sort pourtant pas de nulle part. Ignacio Alonso, dirigeant du football uruguayen avait déjà évoqué cette possibilité. Rappelons qu'en 2026, le Mondial nord-américain accueillera déjà 48 équipes, marquant une première expansion significative.

L'édition 2030 s'annonce exceptionnelle à plus d'un titre. Trois pays (l'Espagne, le Portugal et Maroc) partageront l'organisation, tandis que l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay honoreront l'héritage en accueillant les matches inauguraux. Un retour aux sources symbolique, puisque la première Coupe du Monde s'était tenue en Uruguay en 1930.

Ce projet pharaonique soulève autant d'enthousiasme que de questions. Comment concilier prestige historique et logistique colossale ?