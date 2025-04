L'un des rares Anderlechtois à trouver grâce aux yeux de Silvio Proto : "Donnez-lui un contrat de trois ans !"

Silvio Proto n'est pas toujours enthousiasmé par ce qu'il voit à Anderlecht ces derniers mois, loin s'en faut. Mais les prestations de Colin Coosemans continuent de l'impressionner.

Silvio Proto loue Coosemans pour sa personnalité et ses performances : "Il a cloué le bec aux critiques, y compris moi." Les chiffres parlent d'eux-mêmes : dans 21 des 44 matchs où il a joué, Coosemans a été élu meilleur joueur d'Anderlecht. Mais c'est précisément cela qui préoccupe Proto. "Il est l'arbre qui cache la forêt. Avec un gardien ordinaire, Anderlecht aurait eu du mal à se classer dans le top six", explique-t-il dans La Dernière Heure.

A l'époque de Proto, il était inconcevable qu'un gardien brille autant. "Nous jouions avec trois Souliers d'Or sur le terrain. Maintenant, des joueurs de cette classe, il n'y a que Thorgan Hazard qui revient de blessure, et Jan Vertonghen qui souffre physiquement".

La surprise de la saison

Être gardien d'Anderlecht est presque devenu un autre métier : "Parfois, je n'avais qu'un seul arrêt à faire par match. Coosemans, en revanche, a beaucoup plus de travail." Cependant, il ne souhaite pas comparer directement leurs tâches. "Si je faisais une erreur, elle était immédiatement sanctionnée. Chez lui, en raison de la charge de travail importante, elle peut rapidement être corrigée".

Proto qualifie la saison de Coosemans d' "extraordinaire". "Oui, il a commis des erreurs - comme sur le deuxième but à Bruges - mais il a rapporté bien plus de points qu'il n'en a coûtés".

Selon Proto, Coosemans fait déjà partie du top trois en Belgique, aux côtés de Senne Lammens et Anthony Moris : "Son jeu au pied est exceptionnel. Il parvient à sauter des lignes et à faire avancer l'équipe. Je lui donnerais trois ans de plus. Il a 32 ans, il peut donc encore jouer pendant des années".