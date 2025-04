Charleroi savoure encore sa victoire face au Standard, mais Rik De Mil prévient : "Pour le moment, on n'a encore rien"

"L'équipe va bien." Sur ces trois mots, Rik De Mil résume l'état d'esprit à Charleroi après le choc face au Standard. Mais derrière ce calme apparent, le coach sait que la vraie bataille commence maintenant.

Le coach de Charleroi, Rik De Mil affiche un sourire aussi radieux qu’un soleil carolo après la victoire face au Standard. "L’équipe va bien." lance-t-il dans un entretien accordé à RTBF Sport. Et pour cause : ce derby, chargé d’émotions et d’enjeux a insufflé une bouffée d’oxygène au groupe.

Mais derrière cette euphorie, le technicien reste lucide : "Malheureusement, on a quand même quelques joueurs importants qui sont blessés." Un bémol dans cette partition footballistique.

"Je savais que c’était important, je l’ai bien senti pendant la semaine." confie De Mil, comme un chef d’orchestre ayant parfaitement saisi l’humeur de ses troupes. Entre la fierté du club, l’attente des supporters et une série sans victoire contre les Rouches, les Zèbres avaient une dette à régler. Et quoi de mieux qu’un succès en Playoffs pour y parvenir ? "Ça faisait déjà longtemps que Charleroi n’avait plus gagné contre le Standard." glisse-t-il, soulagé.

Pour De Mil, la clé des playoffs ne réside pas dans l’éclat d’un match, mais dans la régularité. "Pour moi, les playoffs, c’est la consistance et la régularité. Pour le moment, on n’a encore rien." La victoire face au Standard ? Juste une pierre posée sur le chemin. "La première étape c’était de bien commencer, ça, c’est fait."

On devine un Rik De Mil apaisé. Content, oui, mais pas dupé. "Je suis très content", admet-il, avant de rappeler que l’aventure ne fait que commencer.