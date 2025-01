Les échecs Emond et Limbombe sont encore dans toutes les têtes : Nantes a encore envisagé de recruter belge lors de ce mercato

Nantes garde un oeil attentif sur les opportunités belges. Mais le dossier Maximiliano Caufriez ne devrait pas aboutir.

Si Mogi Bayat semble avoir perdu ses entrées à Lens, il reste toujours très actif en Ligue 1 grâce à son rôle dans les coulisses du FC Nantes. Les pioches nantaises en Belgique n'ont toutefois pas été très fumantes ces dernières années.

Les supporters locaux se méfient désormais de ces joueurs belges qu'on ne leur a que trop survendus. Ils se souviennent notamment du transfert de Renaud Emond à quatre millions (reparti pour 200 000 euros deux ans plus tard après trois buts inscrits) et d'Anthony Limbombe (aujourd'hui actif à Beveren) qui avait tout de même coûté plus de huit millions.

Marche arrière pour Caufriez

Cet été, la direction a exploré la piste Maximiliano Caufriez. Sacha Tavolieri rapporte que les dirigeants ont entamé des discussions pour un prêt avec option d'achat pour relancer le défenseur de 27 ans, actif à Valence.

À l'image de Siebe Van der Heyden du côté de Majorque, Caufriez ne joue que très peu (une seule apparition cette saison). Le cousin de Selim Amallah est prêté à Mestella par Clermont et serait ouvert à s'en aller dès cet hiver.

Mais Tavolieri explique que l'opération ne devrait pas voir le jour, Caufriez ne faisant pas l'unanimité en interne à Nantes. Le natif de Saint-Ghislain est donc appelé à vivre la saison cauchemar (Valence est actuellement avant-dernier de Liga) jusqu'au bout.