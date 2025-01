"Mogi Bayat n'a plus ses entrées au club" : un club de Ligue 1 a fait le ménage

Que reste-t-il du Mogipoly ? L'époque où Mogi Bayat régnait en maître sur le mercato franco-belge semble en partie révolue, mais l'agent reste très influent dans divers clubs dont, bien sûr, le Sporting Charleroi et La Gantoise.

En France, son aura a été un peu moins abîmée qu'en Belgique par l'Opération Mains Propres et il garde notamment beaucoup d'influence au FC Nantes.

Mais un club au moins a décidé de couper les ponts : à en croire Racing, une page d'informations dédiée au Racing Lens, Mogi Bayat n'aurait plus ses entrées à Felix Bollaert.

𝐏𝐥𝐮𝐬 𝐬𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐞𝐬 𝐚𝐮 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠



Le sulfureux agent belge Mogi Bayat bénéficiait d'une connexion active avec Arnaud Pouille lui permettant d'être de plus en plus influent au sein du Racing.

C'est terminé.

Mogi Bayat n'a plus ses entrées au Racing.

Ce qui n'était… pic.twitter.com/NbNrJvANJB