🎥 Daan Heymans a envoyé son adversaire à l'hôpital : carton rouge ou pas ?

Gros contact vers la 70e minute entre Daan Heymans et Christiaan Ravych. Le d√©fenseur du Cercle de Bruges a √©t√© forc√© de sortir, et a m√™me d√Ľ filer √† l'h√īpital.

Les images étaient assez spectaculaires et, immédiatement, on se disait qu'il pouvait y avoir du carton rouge dans l'air. Maladroitement, le coude de Daan Heymans avait percuté Christiaan Ravych en plein visage, et les stigmates du coup se voyaient immédiatement : le défenseur du Cercle saignaient abondamment.

En sortant, Ravych, furieux, faisait de grands gestes vers Heymans, mais aussi vers le quatrième arbitre et le staff du Sporting Charleroi. Selon lui, c'était très clair : son adversaire aurait dû prendre un carton rouge, et pas jaune.

ūüĖ•ÔłŹ | Had Daan Heymans een rode kaart moeten krijgen? ūüė¨ūüü• #CHACER pic.twitter.com/N0cOEKaYhr — DAZN België (@DAZN_BENL) January 25, 2025

"Je suis un joueur correct, je n'ai jamais pris de carton pour ce genre de chose auparavant", s'expliquait Daan Heymans, visiblement désolé, après la rencontre. "Nous sommes allés au duel, il m'a touché, je l'ai touché. Je n'avais aucune intention de lui faire mal, je connais Christiaan en-dehors du terrain".

On croit volontiers Heymans, joueur en effet très correct... mais le fait est que des cartons rouges ont été brandis pour moins que ça. "J'ai essayé de lui présenter mes excuses, mais il était déjà parti pour l'hôpital", conclut le Zèbre.

En effet, Christiaan Ravych a dû être transporté à l'hôpital. Le Nieuwsblad révèle qu'il souffre d'une blessure au nez et à l'orbite, peut-être bien une fracture. On saura lundi si le Département arbitral estime que ce geste méritait la rouge...