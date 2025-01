"Mads Kikkenborg est meilleur que Coosemans sur ce plan" : Anderlecht aurait-il au final fait une belle affaire ?

Mads Kikkenborg sera encore titulaire ce jeudi soir contre Hoffenheim en l'absence de Colin Coosemans. Et le Danois pourrait bien saisir sa chance à pleins gants.

On s'est longtemps dit que Jesper Fredberg, en allant chercher Mads Kikkenborg à Lyngby pour 1,3 million d'euros, avait acheté un chat dans un sac (ou fait plaisir à ses amis danois). Le gardien de but a mis du temps avant de faire ses débuts, alors qu'il arrivait initialement pour concurrencer... Kasper Schmeichel.

Suite à la maladie de Colin Coosemans, Kikkenborg a récemment pu disputer son premier match de championnat de Belgique. Et bien plus que lors de ses premières minutes en Coupe, il s'est montré à son avantage, réalisant plusieurs parades déterminantes.

Meilleur que Coosemans ?

Ce jeudi, nouvelle première pour le n°2 des Mauves, qui sera titulaire contre Hoffenheim en Europa League. S'il confirme, David Hubert saura qu'il a désormais non seulement une doublure fiable, mais même un concurrent réel pour Coosemans, l'un des joueurs les plus importants du RSCA cette saison.

Aux yeux de Jonathan Hartmann, qui était dans le staff de Freyr Alexandersson à Lyngby et a donc bien connu Kikkenborg, la réussite de ce dernier n'est pas une surprise. "En ce qui me concerne, je le considère comme l'un des meilleurs gardiens de Belgique. Sur sa ligne, il est même plus fort que Coosemans, qui a d'autres qualités", déclare-t-il dans Het Belang van Limburg.

"Je suis sûr que Kikkenborg deviendra un jour international danois. Il a la mentalité pour y parvenir. Il a déjà 25 ans, oui, mais Schmeichel en a presque 15 de plus et est toujours performant", pointe Hartmann, qui prévient cependant Anderlecht : "S'il redevient n°2, je crois qu'il optera pour un transfert l'été prochain".