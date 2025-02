Jonathan David aurait pris une décision lourde de conséquence pour La Gantoise : les Buffalos pourraient passer à côté d'une grosse somme

L'ancienne pépite des Buffalos aurait décidé de terminer la saison à Lille pour ensuite partir gratuitement. Une décision qui aurait un gros impact financier pour les Dogues ainsi que le club belge.

En août 2020, Lille mettait 27 millions d'euros sur la table pour convaincre La Gantoise de libérer Jonathan David. Depuis, le buteur canadien est toujours au LOSC et les Lillois ne l'ont pas regretté car il a prouvé son talent sur les pelouses de Ligue 1 et au niveau européen.

Toutefois, son contrat expire fin juin 2025 et ce dernier ne souhaiterait pas le prolonger. En décembre, des échos laissaient entendre que Lille espérait, logiquement, le vendre au cours du mercato d'hiver afin de tenter de récupérer une somme.

Le joueur était notamment cité à Manchester City, qui voyait en lui l'un des joueurs susceptibles d'aider le club à se sortir de sa mauvaise passe.

David devrait quitter Lille cet été

Cependant, dans le podcast de Football Insider, l'expert en transferts Pete O'Rourke explique le LOSC aurait finalement décidé de le conserver dans l'équipe jusqu'à la fin de la saison. L'aspect sportif primerait donc sur l'aspect financier, ce qui veut dire également qu'il serait inévitable que David quitte Lille cet été... gratuitement.

Le club de Ligue 1 a reçu quelques offres pour le joueur de 25 ans, mais les aurait refusées. On ne sait pas encore si Manchester City est toujours dans la course, mais Newcastle est notamment cité comme candidat sérieux et ambitieux.

La Gantoise risque de passer à côté d'une belle somme

Côté belge, cette décision fera très mal. La Gantoise avait négocié un pourcentage de vente lors du transfert de Jonathan David à Lille. Mais s'il part gratuitement cet été, les Buffalos risquent de passer à côté d'une belle somme d'argent.