"Nous étions un peu choqués" : les langues se délient après le départ surprise de Tim Matthys

Le licenciement de Tim Matthys à Malines a pris tout le monde de court. Les explications de Lion Lauberbach confirment que les joueurs n'avaient rien vu venir.

En raison d'une 'différence de vision', KV Malines a pris congé de son directeur sportif Tim Matthys avant-hier. Non pas à la fin de la saison, mais avec effet immédiat, juste avant le match d'ouverture de la deuxième journée des Europe Play-offs. Une mesure assez radicale de la part de la direction.

Le noyau a été assez chamboulé : "La manière avec laquelle nous avons appris ça jeudi était étrange", confie l'attaquant Lion Lauberbach après la victoire d'hier soir contre Dender. "Nous l'avons appris juste après l'entraînement. C'était un timing étrange. Nous étions un peu choqués".

Les grands travaux à Malines

Une préparation pas de plus sereines pour un match qui a tout de même permis à l'équipe de provisoirement prendre la première place des Europe Playoffs. "J'essayais de me concentrer sur le match contre Dender. Je pense que nous avons aussi joué en partie pour lui."

Le communiqué annonçant son départ resté assez vague sur les raisons du divorce. Les joueurs n'en ont pas appris beaucoup plus : "Ils ne nous ont rien dit sur la raison de son licenciement. Peut-être ont-ils dit plus de choses aux joueurs belges, mais je n'en sais pas plus".

C'est donc dans des circonstances relativement floues que Matthys a fait ses adieux au club. Où rebondira-t-il après avoir également oeuvré à Anderlecht comme directeur du recrutement ainsi qu'à La Gantoise ?