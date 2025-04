Comment Anderlecht a perdu un véritable buteur : les Danois n'étaient pas convaincus par son caractère malgré la recommandation d'un ancien joueur

"Ils vont le regretter." Ce sont les mots prononcés par Lucas Stassin lorsqu'il a quitté Anderlecht, presque en même temps que Noah Sadiki et Kos Karetsas. Le RSCA n'a pas tout fait pour le garder...

L'histoire de Noah Sadiki est maintenant largement connue, nous n'avons pas besoin de la répéter. Mais celles de Sadiki et Stassin sont en fait en grande partie similaire. Les Danois d'Anderlecht n'étaient pas convaincus. Ni par les qualités de Sadiki, ni par le caractère de Stassin.

Un garçon franc, ce qui ne plaisait pas à tout le monde

L'attaquant de 20 ans n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Il donnait son avis et était également une personnalité affirmée dans le vestiaire des Futures. Un peu trop, selon Fredberg et Mikkel Hemmersam. Ce dernier était alors directeur sportif de Neerpede et rendait des comptes à Fredberg.

Stassin marquait à volonté avec les Futures, mais ses apparitions en équipe première se limitaient à deux titularisations et trois entrées en jeu. Principalement par nécessité, car Sebastiano Esposito avait complètement déçu et Benito Raman était blessé.

Mais Brian Riemer, arrivé par la suite, était aussi peu convaincu par Stassin, estimant qu'il voulait aller trop vite. À ce moment-là, il n'avait que 17 ans et selon Riemer, il n'était pas physiquement prêt pour l'équipe première. Un avis différent de celui de Westerlo qui l'a recruté pour un million d'euros, où il a immédiatement marqué 11 buts et délivré 6 passes décisives.

Guillaume Gillet était pourtant un grand fan

Les paroles prophétiques de Stassin se sont avérées justes lorsqu'il a déclaré qu'Anderlecht le regretterait, car Saint-Étienne a déboursé 10 millions d'euros pour lui seulement un an après son départ. Il a marqué onze fois au cours des quatre derniers mois et semble promis à un transfert, surtout si l'ASSE ne se maintient pas.

N'y avait-il personne à Neerpede capable de voir en Stassin un potentiel pour l'équipe A? Si : l'entraîneur des espoirs de l'époque, Robin Veldman, avait déjà insisté pour qu'il s'entraîne avec l'équipe première et y obtienne du temps de jeu. Et son successeur, Guillaume Gillet, en était également clairement fan, mais son avis n'a pas été suivi.

"C'est un vrai buteur", explique Gillet. "C'est un garçon avec un instinct pour marquer des buts comme j'en ai rarement vu chez un jeune joueur. Même s'il ne joue pas un grand match, il peut marquer depuis une position difficile. Pour un entraîneur, c'est une raison de le laisser sur le terrain jusqu'à la dernière minute, car il n'a besoin que d'un ballon pour marquer."

Pourtant, aucune proposition de contrat concrète ne lui a été faite, après quoi Stassin a tiré ses propres conclusions. Anderlecht a tout de même touché un pourcentage à hauteur de 1,7 million d'euros pour sa vente à Saint-Étienne, mais les Mauve & Blanc auraient également pu bénéficier de ses qualités actuellement...