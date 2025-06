Une figure emblématique de notre championnat et une touche d'expérience pour encadrer Stef Wils à l'Antwerp

Après la nomination de Stef Wils en tant qu'entraîneur principal, l'Antwerp a constitué le staff de l'équipe première pour la prochaine saison. Faris Haroun en fera partie, tout comme Robert Molenaar, passé entre autres par Leeds, Volendam et Schalke 04.

L’Antwerp a été le dernier club de Jupiler Pro League à officialiser le nom de son entraîneur principal pour la saison prochaine. C’est Stef Wils qui prend les commandes de l’équipe première. Ancien adjoint depuis l’entame de la saison 2023-2024, il endossera pour la première fois de sa carrière le rôle de T1 à part entière.

Le club a ensuite structuré le staff technique qui accompagnera Wils. Sans surprise, Faris Haroun en fait partie. L’ancien capitaine anversois, reconverti depuis la fin de sa carrière dans l'encadrement des jeunes, intégrera pour la première fois l’équipe encadrante du noyau A.

Faris Haroun et Robert Molenaar vont épauler Stef Wils à l'Antwerp

Mais ce duo devait encore être renforcé par une figure expérimentée. D’après les informations de la Gazet van Antwerpen, le club anversois a trouvé son homme en la personne de Robert Molenaar.

Ancien défenseur central passé professionnel entre 1992 et 2007, il s’est ensuite reconverti comme entraîneur et a dirigé plusieurs équipes néerlandaises telles que le NAC Breda, le FC Volendam et Almere City.

Plus récemment, Molenaar officiait comme entraîneur adjoint au Schalke 04, poste qu’il avait rejoint en octobre dernier. Il ne prolongera pas son aventure en Allemagne et rejoindra le staff du matricule 1 pour épauler Stef Wils et Faris Haroun. Son arrivée à l’Antwerp devrait être officialisée dans les jours à venir.