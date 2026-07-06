Charleroi à la lutte avec un club sur le pont en Ligue des Champions pour un milieu de terrain

Charleroi veut continuer à se renforcer durant ce mercato. Les Zèbres seraient sur les traces d'un milieu de terrain ghanéen qui s'est illustré en Russie.

Cet été, Charleroi a déjà attiré un renfort en défense (Noah Solheid, arrivé gratuitement en provenance de Seraing) et un en attaque (Severin Nioule en provenance de Häcken pour 300 000 euros). Les Zèbres pourraient désormais passer au milieu de terrain.

Sacha Tavolieri rapporte en effet que le Sporting s’intéresse à Alex Opoku Sarfo. Il s'agit d'un milieu ghanéen de 21 ans, actif dans le championnat chypriote, du côté de l'Aris Limassol. Le joueur a quitté le Ghana alors qu'il était à peine majeur, l'Aris était déjà son premier port d'attache sur le vieux continent.

Le club l'a ensuite prêt l'AEZ Zakaki (toujours à Chypre), puis au FC Pari Nizhniy Novgorod. Opoku Sarfo a ainsi passé la saison dernière en première division russe et s'y est imposé comme titulaire. Malgré la descente des siens il y a quelques semaines, la cible de Charleroi a passé un cap. Ses prestations pleines ont fait monter sa valeur à un million d'euros et attisé les convoitises.

Le Sporting a de la concurrence

On en revient donc à l'intérêt des Zèbres. L’Aris Limassol voudrait entre 800 000 euros et un million pour son joueur. Or, Charleroi ne serait disposer qu'à en mettre 500 000. Les Zèbres devront donc réajuster leur offre, d'autant que l'Aris est en position de force, avec un contrat liant le joueur au club jusqu'en 2028.

Et ce n'est pas tout : les Carolos ne sont pas les seuls sur le dossier. Ils font en effet face à la concurrence du Gornik Zabrze, deuxième du dernier championnat polonais et vainqueur de la Coupe. Le concurrent du Sporting pourra donc faire valoir l'avantage d'une participation européenne. Les Polonais disputeront leur deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions contre les Turcs de Fenerbahce à la fin du mois.



