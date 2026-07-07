LIVE Coupe du monde 7/7
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Voici le onze de base des Diables Rouges face aux USA : Rudi Garcia a pris des décisions fortes !
À une heure et demie du coup d'envoi entre les États-Unis et la Belgique, la composition des Diables Rouges est connue. Rudi Garcia a pris des décisions fortes. (Lire la suite)
La FIFA explique sa décision dans le dossier Balogun : "Le carton rouge n'a pas été annulé"
La FIFA a fourni dans un communiqué détaillé davantage d’explications sur le dossier Folarin Balogun. (Lire la suite)
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