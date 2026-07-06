La résistance s'organise : une sélection sort du bois pour soutenir les Diables

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
La résistance s'organise : une sélection sort du bois pour soutenir les Diables
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L'indignation grandit après la levée de la suspension de Folarin Balogun par la FIFA. La Suisse a quitté sa traditionnelle neutralité pour se joindre à la cause belge.

Peu à peu, le football mondial se révolte contre la mainmise de la Maison Blanche sur la décision de la FIFA de rendre Folarin Balogun alignable contre les Diables Rouges.

La Suisse est carrément sortie du bois avec un communiqué officiel. Ellle juge « incompréhensible » la décision de la FIFA et la qualifie de source d’« incertitude » en pleine Coupe du monde.

La Suisse s'indigne 

"Jusqu’à présent, le principe était clair : tout joueur expulsé est automatiquement suspendu pour le match suivant. Cette règle s’appliquait de manière égale à tous et garantissait clarté et cohérence", rappelle l’ASF dans un bref communiqué.

En rendant Balogun éligible pour le huitième de finale face à la Belgique alors qu’il a été exclu au tour précédent, la Fifa « soulève des questions et crée de l’incertitude, en particulier quant à l’autorité des décisions arbitrales, surtout lorsque l’arbitre assistant vidéo (VAR) intervient »,


Pour l’ASF, dont la sélection défiera mardi soir la Colombie pour se hisser en quart de finale, « la crédibilité de la compétition repose sur des règles claires appliquées de façon cohérente ». Comme l’UEFA dans la matinée, qui avait fustigé une « ligne rouge » franchie, sans parler d’ingérence politique, la fédération suisse se garde d’évoquer directement le coup de fil passé par Donald Trump à Gianni Infantino pour réclamer un réexamen du carton rouge

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Charleroi à la lutte avec un club sur le pont en Ligue des Champions pour un milieu de terrain

Charleroi à la lutte avec un club sur le pont en Ligue des Champions pour un milieu de terrain

21:00
Mbappé, Olise, Haaland, Messi... La Coupe du monde va-t-elle décider du Ballon d'Or ?

Mbappé, Olise, Haaland, Messi... La Coupe du monde va-t-elle décider du Ballon d'Or ?

20:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/07: Caprasse - Pocognoli - Servais

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/07: Caprasse - Pocognoli - Servais

19:20
Officiel : un jeune milieu de terrain du Standard prolonge l'aventure à Sclessin

Officiel : un jeune milieu de terrain du Standard prolonge l'aventure à Sclessin

20:00
Le départ de Nathan De Cat divise les supporters... mais c'est peut-être le bon moment

Le départ de Nathan De Cat divise les supporters... mais c'est peut-être le bon moment

19:40
L'Union Belge a reçu une réponse de la FIFA concernant Balogun et prend une décision forte pour USA-Belgique

L'Union Belge a reçu une réponse de la FIFA concernant Balogun et prend une décision forte pour USA-Belgique

18:57
Un entraîneur bien connu en terres liégeoises est le nouvel entraîneur de l’Olympic Charleroi

Un entraîneur bien connu en terres liégeoises est le nouvel entraîneur de l’Olympic Charleroi

19:20
Il ne manquait plus que lui : Gianni Infantino sort du silence et répond à la Belgique !

Il ne manquait plus que lui : Gianni Infantino sort du silence et répond à la Belgique !

18:40
2
La Belgique victorieuse sur tapis vert grâce à Balogun ? Le TAS pourrait tout changer !

La Belgique victorieuse sur tapis vert grâce à Balogun ? Le TAS pourrait tout changer !

18:20
Il n'en rate pas une : Donald Trump confirme au monde entier ses agissements en coulisse

Il n'en rate pas une : Donald Trump confirme au monde entier ses agissements en coulisse

18:01
1
LIVE : Suivez USA-Belgique en direct commenté (2h) Live

LIVE : Suivez USA-Belgique en direct commenté (2h)

16:33
L’ambassadeur américain Bill White réagit au dossier Balogun : "Trump ne s’immiscerait jamais dans ça"

L’ambassadeur américain Bill White réagit au dossier Balogun : "Trump ne s’immiscerait jamais dans ça"

17:30
1
Un Diable Rouge absent du Mondial vers un transfert à 30 millions d'euros en Premier League ?

Un Diable Rouge absent du Mondial vers un transfert à 30 millions d'euros en Premier League ?

17:00
Les Diables Rouges sur leurs gardes : faut-il craindre un arbitrage en faveur des États-Unis ?

Les Diables Rouges sur leurs gardes : faut-il craindre un arbitrage en faveur des États-Unis ?

16:40
1
LIVE COUPE DU MONDE 6/7 : un joueur anglais forfait pour le reste de la Coupe du monde

LIVE COUPE DU MONDE 6/7 : un joueur anglais forfait pour le reste de la Coupe du monde

16:19
"La FIFA a créé un recours et s’est assurée qu’il serait irrecevable" : la RBFA dans le flou total

"La FIFA a créé un recours et s’est assurée qu’il serait irrecevable" : la RBFA dans le flou total

16:03
"Ils ne connaissent rien au foot" : Jürgen Klopp allume Donald Trump et Gianni Infantino

"Ils ne connaissent rien au foot" : Jürgen Klopp allume Donald Trump et Gianni Infantino

15:30
Voici le successeur de Sébastien Pocognoli à l’AS Monaco

Voici le successeur de Sébastien Pocognoli à l’AS Monaco

14:50
L’UEFA critique vivement la décision de la FIFA dans l’affaire Balogun : “Une ligne rouge a été franchie”

L’UEFA critique vivement la décision de la FIFA dans l’affaire Balogun : “Une ligne rouge a été franchie”

14:00
2
OFFICIEL : Mathis Servais se lance dans son premier défi à l’étranger

OFFICIEL : Mathis Servais se lance dans son premier défi à l’étranger

13:26
L’Union belge fait appel de la décision de la FIFA

L’Union belge fait appel de la décision de la FIFA

13:05
3
Officiel : un Liégeois formé au PSG comme nouvelle arme dans la course au titre en D1 FFA

Officiel : un Liégeois formé au PSG comme nouvelle arme dans la course au titre en D1 FFA

12:30
C'est un comble : même Sepp Blatter attaque la FIFA de front sur l'affaire Balogun

C'est un comble : même Sepp Blatter attaque la FIFA de front sur l'affaire Balogun

12:00
Trop de pression ou simplement pas à la hauteur ? Pourquoi Jérémy Doku est en train de rater son Mondial

Trop de pression ou simplement pas à la hauteur ? Pourquoi Jérémy Doku est en train de rater son Mondial

11:40
L'article 27 ? Cristiano Ronaldo le connaît bien : la FIFA n'en est pas à sa coup d'essai avec Balogun !

L'article 27 ? Cristiano Ronaldo le connaît bien : la FIFA n'en est pas à sa coup d'essai avec Balogun !

11:20
Il n'y a pas que l'affaire Balogun : les Diables doivent aussi mettre fin à une malédiction en Coupe du Monde

Il n'y a pas que l'affaire Balogun : les Diables doivent aussi mettre fin à une malédiction en Coupe du Monde

11:00
1
Onze face à tout un pays : voici nos Diables Rouges pour USA-Belgique

Onze face à tout un pays : voici nos Diables Rouges pour USA-Belgique

10:30
2
Le surréalisme à l'américaine : la FIFA supprime la page sur les suspensions automatiques

Le surréalisme à l'américaine : la FIFA supprime la page sur les suspensions automatiques

10:00
7
"Si les Américains battent la Belgique..." : un sélectionneur prend fait et cause pour les Diables

"Si les Américains battent la Belgique..." : un sélectionneur prend fait et cause pour les Diables

09:00
1
"La même décision aurait-elle été prise pour Lukaku ?" : la presse internationale outrée par l'affaire Balogun

"La même décision aurait-elle été prise pour Lukaku ?" : la presse internationale outrée par l'affaire Balogun

08:30
Le Club de Bruges va toucher le pactole cet été grâce... à un Diable Rouge

Le Club de Bruges va toucher le pactole cet été grâce... à un Diable Rouge

08:00
Et sportivement, que change Balogun ? La drôle de réponse de Rudi Garcia

Et sportivement, que change Balogun ? La drôle de réponse de Rudi Garcia

07:00
🎥 Une fin de match irrespirable : l'Angleterre résiste au Mexique à dix contre onze

🎥 Une fin de match irrespirable : l'Angleterre résiste au Mexique à dix contre onze

07:20
🎥 Un doublé qui fera date : Erling Haaland boute le Brésil hors du Mondial !

🎥 Un doublé qui fera date : Erling Haaland boute le Brésil hors du Mondial !

06:40
C'est officiel : un membre du staff de Charleroi rejoint Besnik Hasi

C'est officiel : un membre du staff de Charleroi rejoint Besnik Hasi

23:40
Trump et Infantino ont dépassé les bornes : le monde entier sera derrière les Diables Rouges Edito

Trump et Infantino ont dépassé les bornes : le monde entier sera derrière les Diables Rouges

05:00

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Huitièmes de finales
Canada Canada 0-3 Maroc Maroc
Paraguay Paraguay 0-1 France France
Brésil Brésil 1-2 Norvège Norvège
Mexique Mexique 2-3 Angleterre Angleterre
Portugal Portugal 0-0 Espagne Espagne
Etats-Unis Etats-Unis 07/07 Belgique Belgique
Argentine Argentine 07/07 Egypte Egypte
Suisse Suisse 07/07 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved