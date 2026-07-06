La résistance s'organise : une sélection sort du bois pour soutenir les Diables

L'indignation grandit après la levée de la suspension de Folarin Balogun par la FIFA. La Suisse a quitté sa traditionnelle neutralité pour se joindre à la cause belge.

Peu à peu, le football mondial se révolte contre la mainmise de la Maison Blanche sur la décision de la FIFA de rendre Folarin Balogun alignable contre les Diables Rouges.

La Suisse est carrément sortie du bois avec un communiqué officiel. Ellle juge « incompréhensible » la décision de la FIFA et la qualifie de source d’« incertitude » en pleine Coupe du monde.

La Suisse s'indigne

"Jusqu’à présent, le principe était clair : tout joueur expulsé est automatiquement suspendu pour le match suivant. Cette règle s’appliquait de manière égale à tous et garantissait clarté et cohérence", rappelle l’ASF dans un bref communiqué.

En rendant Balogun éligible pour le huitième de finale face à la Belgique alors qu’il a été exclu au tour précédent, la Fifa « soulève des questions et crée de l’incertitude, en particulier quant à l’autorité des décisions arbitrales, surtout lorsque l’arbitre assistant vidéo (VAR) intervient »,



Pour l’ASF, dont la sélection défiera mardi soir la Colombie pour se hisser en quart de finale, « la crédibilité de la compétition repose sur des règles claires appliquées de façon cohérente ». Comme l’UEFA dans la matinée, qui avait fustigé une « ligne rouge » franchie, sans parler d’ingérence politique, la fédération suisse se garde d’évoquer directement le coup de fil passé par Donald Trump à Gianni Infantino pour réclamer un réexamen du carton rouge