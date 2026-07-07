La FIFA explique sa décision dans le dossier Balogun : "Le carton rouge n'a pas été annulé"

La FIFA a fourni dans un communiqué détaillé davantage d’explications sur le dossier Folarin Balogun.

Balogun a été expulsé en 16e de finales contre la Bosnie-Herzégovine, après une intervention de la VAR pour une grosse semelle. Après la rencontre, il est en outre revenu sur la pelouse pour fêter la qualification avec ses coéquipiers. La FIFA a donc ouvert le lendemain une procédure disciplinaire à la fois pour le carton rouge et pour son comportement après le match.

Pas annulée, mais suspendue

Le 5 juillet, le verdict est tombé. La commission de discipline a jugé Balogun coupable des deux infractions et lui a infligé un match de suspension ainsi qu’une amende de 40 000 dollars. Cette suspension a toutefois été intégralement assortie d’un sursis d’un an, de sorte que l’attaquant ne manquera pas de match immédiatement.

Selon la FIFA, cela ne signifie pas que le carton rouge a été annulé. « La commission de discipline n’a pas inversé la décision de l’arbitre », précise-t-on du côté de l'instance suprême du football mondial. « La suspension automatique a été maintenue, mais son exécution a été suspendue sur la base de l’article 27 du Code disciplinaire de la FIFA. »

Cet article confère à la commission de discipline le pouvoir de suspendre l’exécution de sanctions disciplinaires, pour autant qu’il ne s’agisse pas de faits liés à la manipulation de matches. La FIFA souligne que cette faculté a déjà été utilisée auparavant, notamment durant la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026.

L’instance mondiale du football souligne également que rien dans ses règlements n’interdit d’appliquer l’article 27 à une suspension automatique consécutive à un carton rouge. Selon la FIFA, la décision a en outre été prise après examen de toutes les circonstances spécifiques et des éléments de preuve disponibles.



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Enfin, la FIFA défend son approche en renvoyant à d’autres compétitions. « Revoir les conséquences d’un carton rouge n’a rien de nouveau dans le football moderne », indique-t-elle. Dans de nombreux championnats européens de premier plan, les cartons rouges sont régulièrement réexaminés après coup. La FIFA rappelle toutefois une fois encore que, dans le dossier Balogun, le carton rouge lui-même est maintenu: seule l’exécution de la suspension a été reportée. Balogun reste donc autorisé à jouer pour les huitièmes de finale contre la Belgique...