Pas tous logés à la même enseigne : un club de Pro League adapte son stage pour le match des Diables

Le match des Diables Rouges prévu cette nuit offre un casse tête à bien des supporters qui doivent aller travailler devant. Ce cas de consience vaut aussi...pour les joueurs de Pro League.

Ne pas regarder, se réveiller à deux heures du matin et se rendormir deux heures plus tard, miser sur la nuit blanche, prendre congé ? Face à ces horaires inhabituels pour les matchs des Diables Rouges, les supporters belges auront chacun leur botte secrète pour limiter au maximum les cernes dans les prochains jours.

Logés à la même enseigne que monsieur et madame tout le monde, les joueurs de Pro League dont le coeur vibre pour l'équipe nationale sont eux aussi concernés. Il n'y a heureusement aucun match de championnat prévu avant un mois. Mais la reprise a bien sonné, et ce n'est pas sans soulever certaines questions dans l'équation de la préparation.

Grasse matinée autorisée pour les joueurs de Saint-Trond

Actuellement en stage aux Pays-Bas, Saint-Trond est par exemple bien conscient que plusieurs joueurs du noyau ne manqueraient pour rien au monde le match de cette nuit face aux Etats-Unis.

Frédéric De Meyer, adjoint passé entraîneur principal des Canaris, n'est pas naïf : "Je viens de discuter avec le préparateur physique en lui disant qu'on devait modifier l'heure du premier entraînement de mardi. On ne va pas savoir surveiller les joueurs dans leur chambre et le match est à deux heures du matin. Il va peut-être falloir les laisser dormir le matin et s'entraîner l'après-midi", sourit-il au micro de DAZN.