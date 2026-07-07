Voici le onze de base des Diables Rouges face aux USA : Rudi Garcia a pris des décisions fortes !

À une heure et demie du coup d'envoi entre les États-Unis et la Belgique, la composition des Diables Rouges est connue. Rudi Garcia a pris des décisions fortes.

La victoire miraculeuse contre le Sénégal ne devait pas faire oublier les difficultés rencontrées par les Diables Rouges durant une bonne partie de la rencontre, et Rudi Garcia en a visiblement tiré des conclusions. Il y a ainsi de nombreux changements ce lundi par rapport au onze de base qui a débuté en 16e de finales.

Ainsi, devant Courtois, et comme nous l'avions prévu, Nathan Ngoy réintègre le onze de base aux côtés de Brandon Mechele. Sa vitesse permettra de couvrir les éventuels errements du Brugeois, qui a parfois été confronté à ses limites face au Sénégal. De Cuyper et Castagne restent sur les flancs.

Dans l'entrejeu, grosse surprise. Si l'on s'attendait à ce que Nicolas Raskin démarre à la place de Hans Vanaken, Rudi Garcia a aussi décidé de se passer... de Kevin De Bruyne. Amadou Onana est aligné, dans un entrejeu musclé, donc, aux côtés de Youri Tielemans qui aura charge de distribuer le jeu.

Jeremy Doku est aussi sur le banc

Plus attendu, après son entame de tournoi très compliquée, Jeremy Doku prend place sur le banc. Leandro Trossard est aligné sur le flanc gauche, et Dodi Lukebakio est aligné sur le flanc droit.

Côté USA, pas de surprise : autorisé à jouer par la FIFA, Folarin Balogun est évidemment titulaire en pointe. Reste à voir si la pression de cette présence fort polémique lui montera à la tête...



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