🎥 L'écharpe du Standard ne lui a pas échappé : la rencontre de Nicolas Raskin avec un supporter peu commun

Adam El Manawy fait partie des supporters des Diables Rouges présents sur le sol américain. Avec un signe distinctif : sa BMW Série 3 de 1982, surnommée la Bête, avec qui il a fait le périple.

Aux Etats-Unis, Adam El Manawy comme l'une des coqueluche des supporters belges. Le Rixensartois Adam El Manawy a rallié les USA, avec sa BMW au prix de dix jours de traversée en bateau jusqu'à Baltimore et de milliers de kilomètres parcourus sur les routes américaines.

L'objectif : vivre une Coupe du Monde hors des sentiers battus au volant de son ancêtre, mais aussi faire des rencontres au quatre coins du pays. Adam (à suivre sur son compte Instagram @adam_and_the_beast) n'en est pas à son coup d'essai : il avait déjà tenté l'expérience au Qatar en 2022 (où il était arrivé...après l'élimination des Diables) et en Allemagne en 2024.

Tous les chemins mènent à Seattle

Ce tournoi lui aura déjà permis de voir les Diables passer un tour dans les phases à élimination directe. Mais surtout : son projet fou lui a permis de rencontrer personnellement les joueurs pour leur montrer son acolyte à quatre roues, affectueusement surnommé 'The Beast'.

Adam a montré son bolide à Nicolas Raskin et Alexis Saelemaekers, assez interloqués devant cet ancêtre venu de très loin pour les voir jouer. Le premier cité n'a pu s'empêcher de sourire lorsqu'il a vu l'écharpe 'Standard Champion', brandie à l'arrière du véhicule par ce sympathisant des Rouches.