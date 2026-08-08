Genk se déforce mais cible trois profils bien précis

Si Genk a perdu Kos Karetsas , il s'est offert le joueur le plus cher de son histoire. Et les Limbourgeois ne devraient pas en rester là puisqu'ils cherchent des joueurs pour trois postes bien précis.

Genk a déjà connu un mercato particulièrement animé. Le club a notamment battu son record de transfert entrant en déboursant plus de 11 millions d’euros pour Rafiu Durosinmi. Plusieurs mouvements ont également eu lieu dans le sens des départs.

La pépite Kos Karetsas est partie pour le Borussia Dortmund et plusieurs changements sont également intervenus en attaque, avec encore beaucoup de mouvements à prévoir. Noah Adedeji-Sternberg reste cité depuis quelque temps au Club de Bruges, ce qui suscite quelques remous en interne.

Genk pourrait perdre d’autres cadres

L’entraîneur Jess Thorup a dû venir défendre son joueur, pris à partie et sifflé par ses propres supporters lors d’un match amical. Ce n’est évidemment pas la manière idéale de commencer une saison pour un nouvel entraîneur, d’autant que le club ne compte plus vraiment sur Yira Sor.L’attaquant pourrait lui aussi quitter le club, ce qui réduirait encore les options offensives de Genk.

Zakaria El Ouahdi semble également en bonne voie pour décrocher un transfert vers un beau club. C’est d’ailleurs une perspective qui lui avait plus ou moins été promise l’an dernier, après qu’il se soit montré exemplaire en acceptant de rester une saison supplémentaire dans le Limbourg.

De Condé s’active pour des renforts

En l’absence de compétition européenne, l’effectif ne doit pas nécessairement être extrêmement fourni. Même avec un beau parcours en Coupe de Belgique, les Limbourgeois ne devraient pas disputer 40 matches au cours du nouvel exercice. La disparition des play-offs a également un impact à ce niveau.





Mudjaid Sadick et Hendrik Van Crombrugge pourraient eux aussi partir en cas d’offre intéressante. Genk devra donc renforcer son effectif. Dimitri De Condé, le directeur sportif est à la recherche d’un défenseur central, d’un ailier et d’un remplaçant à Zakaria El Ouahdi si ce dernier venait à quitter le club. Pour l'ailier, Jerry Afriyie, l'international ghanée d'Al-Qadsiah, qui évoluait la saison passée à la RAAL La Louvière, est une option très sérieuse.