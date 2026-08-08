Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028
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Arrivé en janvier dernier, Allan Tshimanga poursuivra l'aventure à Mons jusqu'en 2028, avec pour ambition de mener les "Dragons" à l'étage supérieur.

Arrivé en janvier dernier en provenance de Tubize-Braine, Allan Tshimanga va prolonger son séjour du côté de Mons. Le milieu de terrain s'est en effet engagé jusqu'en 2028 avec les "Dragons", avec l'ambition claire de viser la montée en Challenger Pro League dès cette saison.

"Chers supporters de Mons, j'ai décidé de prolonger mon aventure au RAEC Mons. Premièrement, parce que c'est ici que je me sens chez moi. Et deuxièmement, parce qu'on avait une mission (la montée, ndlr) qu'on a pas pu accomplir et qu'on va tout mettre en oeuvre pour l'accomplir cette saison", a déclaré le milieu de terrain sur le site officiel des "Dragons".

Un départ de Tubize-Braine qui avait fait grand bruit

Après des débuts à Ninove, puis à Lokeren où il a été l'un des éléments ayant contribué au retour du Sporting en Challenger Pro League, Allan Tshimanga avait rejoint Tubize-Braine, déçu de son temps de jeu en deuxième division avec les Waeslandiens.

Après six premiers mois réussis dans le Brabant Wallon, il avait quitté les "Blanc et or" à la surprise générale pour rejoindre Mons, en compagnie d'un autre coéquipier Zakaria Nadrani. Les dirigeants Tubiziens avaient dénoncé des négociations menées dans leur dos par leurs homologues du stade Tondreau. Mais contrairement à Nadrani, sifflé par les supporters tubiziens, lors de ses retours au stade Leburton, Tshimanga a vu son départ plus accepté, car il n'a pas manqué de respect envers les supporters.

Très vite, il s'est imposé comme une valeur sûre de l'Albert, même si finalement il n'aura pas réussi à faire monter le club en Challenger Pro League. Un objectif que poursuivait aussi Tubize-Braine.

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