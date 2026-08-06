Infirmerie presque vide au Standard, où Vincent Euvrard ne sous-estime pas le Cercle : "On est tous à 90 %"

Le groupe du Standard est (presque) au complet pour ce premier match officiel de la saison face au Cercle. Seul Timothé Nkada est légèrement incertain chez les Rouches, qui ne comptent certainement pas sous-estimer les qualités des Groen & Zwart, vainqueurs 0-3 à Sclessin la saison dernière.

On y est. J-2 avant le premier match officiel de la saison pour le Standard, et première conférence de presse d'avant-match pour Vincent Euvrard, qui a livré de bonnes nouvelles au moment du tour des forces en présence.

"Tout le monde est disponible, sauf (Josué Homawoo) et Timothé Nkada, qui a reçu une béquille lors du match amical contre le Viktoria Köln, qui a fait de l'individuel et dont on attend de voir la réaction pour savoir s'il pourra être dans la sélection", a déclaré le T1 des Rouches, confirmant donc les présences de Laurens Goemaere et de Bruny Nsimba. "Ils ont joué 45 minutes contre Köln et les ont bien digérées. Ils ne peuvent pas encore jouer 90 minutes, mais peut-être 60."

Quant à Sylvester Jasper, la dernière recrue du Standard. "Il a montré de bonnes choses à l'entraînement, lui qui avait l'avantage d'avoir déjà réalisé une préparation dans son club et d'avoir joué des matchs compétitifs, que ce soit en Europe ou en championnat. Salieu Drammeh était dans la même situation. Ils doivent seulement s'adapter à l'équipe et à la tactique, ainsi que développer des automatismes avec leurs coéquipiers, mais ils sont physiquement prêts."

Le Standard au complet et prêt pour son ouverture de bal contre le Cercle

Le Standard semble donc prêt pour ce premier match de la saison contre le Cercle de Bruges, qui sera important pour lancer une spirale positive à Sclessin, où les performances avaient été très délicates la saison dernière, avec entre autres un 3/12 contre les quatre derniers. L'équipe, comme toutes les autres, n'est cependant pas encore pleinement à 100 %.

"Tout le monde commence le championnat à 90 % et doit aller chercher les 10 % restants dans les matchs, car on ne peut pas simuler la compétition, le stress et tout ce qui en découle. On a besoin de ça pour grandir. Il y a aussi des cas individuels, comme Trouillet et Trouzghar, qui sont arrivés pendant les semaines 2 et 3 de la préparation, qui ont manqué 4, 5 ou 6 jours et qui ont donc encore un peu de rythme à aller chercher. Dennis (Ayensa), aussi, qui est revenu de la Coupe du monde et qui n'a effectué qu'une demi-préparation."



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"Ces quelques joueurs auront encore une petite partie de préparation pendant les premières semaines de la saison. Mais en tant que groupe, c'est difficile d'estimer où tu en es par rapport au championnat et aux autres équipes. Je suis satisfait de ce que j'ai vu et de ce qu'on a pu mettre en place au niveau physique et au niveau tactico-technique. On a tout fait", s'est réjoui Vincent Euvrard, positif mais prudent avant ce premier match de la saison.

Les Rouches ne sous-estimeront pas les qualités du Cercle

"Le Cercle reste une équipe qui se base sur le pressing malgré le départ de Miron Muslic. Ils mettent une pression haute, jouent de manière très verticale, mais sont probablement moins chaotiques qu'à l'époque Muslic, où il fallait tout le temps un pressing à 100 %. Ils sont devenus plus réfléchis, plus posés, mais savent être agressifs quand ils ouvrent le jeu."

"De notre côté, je ressens beaucoup d'envie. Tout le monde en avait un peu marre de la préparation et c'est normal. On avait déjà senti un petit quelque chose contre la Juventus à domicile, où on a pu retrouver le public, mais jouer des matchs dans un complexe d'entraînement vide ou dans un stade n'a rien de comparable. Je suis content des amicaux et notamment de l'intensité mise contre la Juventus et Bielefeld, mais la touche du public nous manque", a conclu Vincent Euvrard, qui se réjouit donc de la retrouver samedi soir.