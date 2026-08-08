Un ancien meilleur buteur de Pro League bientôt dans un club du subtop espagnol ?

Désormais à Cincinnati en MLS, l'ancien buteur du Cercle Bruges, Kevin Denkey, est convoité par le Bétis Séville.

Kevin Denkey partagera-t-il les soirées d'Isco et vivra-t-elle celle d'Europa League prochainement ? C'est bien possible. Afin de palier au départ de Cédric Bakambu, le Real Betis s’est lancé sur la piste Kévin Denkey, l'ancien buteur togolais du Cercle Bruges qui évolue depuis deux années désormais en Major Soccer League, du côté de Cincinnati.

Un salaire qui bloque

Selon le spécialiste du mercato Sacha Tavolieri, des discussions sont actuellement en cours avec l'entourage de Kevin Denkey pour parvenir à un accord sur les termes personnels. Les prétentions salariales du joueur sont pour le moment le principal obstacle aux négociations. Le Togolais touche en effet, en sa qualité de Designated Player de sa franchise (permet aux clubs de MLS de signer jusqu'à trois joueurs dont les salaires et les coûts de transfert dépassent le plafond salarial normal de la ligue, ndlr), un salaire annuel de 3,3 millions d'euros.

Meilleur buteur de la saison 2023-24

Après cinq saisons au Cercle de Bruges où il a trouvé le chemin des filets à 50 reprises en 118 sorties, dont un exercice 2023-24 à 27 goals en 38 matchs qui lui a permis de finir meilleur buteur, Kévin Denkey a contribué au bon parcours européen de l'association en Europa League et en Conference League avec 5 roses plantées en 10 duels.

En novembre 2024, Cincinnati propose 16 millions d'euros pour s'attacher ses services, ce que le Cercle n'a pas pu refuser. Au pays de l'oncle Sam, le Togolais a continué sur sa lancée puisqu'il a marqué 16 fois en 33 rencontres et contribué aux bons résultats d'une franchise où évolue aussi Matt Miazga, passé quelques mois par Anderlecht. Il pourrait donc retraverser l'Atlantique et retrouver, en Andalousie, les joies des soirées d'Europa League au sein d'un club qui a terminé 5e lors de la dernière saison de Liga.



En sélection nationale, Kévin Denkey compte 43 sélections pour 10 réalisations.